09, Noviembre, 2015 09, Noviembre, 2015 9:12 a.m. 9:12 a.m.

LATINOS EN EEUU PREFIEREN A CLINTON Y BUSH DE CARA A LAS PRESIDENCIALES

None

La comunidad latina en EE.UU. prefiere a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton como candidata a ganar las primarias demócratas, mientras que entre los republicanos es el exgobernador de Florida, Jeb Bush, quien despierta más simpatías entre los hispanos. Así lo revela un nuevo sondeo publicado hoy por la encuestadora Latino Decisions, que hizo la encuesta en los catorce estados considerados clave en el periodo electoral, preguntando a los entrevistados su opinión favorable o desfavorable a los aspirantes a la Casa Blanca que más apoyo obtienen a escala nacional. Hillary Clinton obtiene un 67 % de opinión favorable entre los votantes latinos de esos estados, mientras que solo granjea un 27 % de imagen negativa. En el lado opuesto a la también ex primera dama se encuentra el magnate Donald Trump, quien se presenta por el Partido Republicano y quien obtiene un 71 % de opinión en contra por parte del electorado hispano, frente a un 15 % a favor. Bush, quien registra los mejores números entre los conservadores, obtiene un 42 % de imagen favorable, principalmente gracias a sus buenos resultados en Florida, donde fue gobernador, pero también cuenta con un elevado porcentaje total de opinión en contra, el 37 %. No obstante, Bush se sitúa por encima del senador Marco Rubio, quien ahora está remontando en las encuestas nacionales, pero que no convence a los latinos, quienes le dan un 40 % de opinión negativa por un 32 % de imagen positiva. La encuesta se realizó entre 424 hispanos pertenecientes a los estados de Florida, Colorado, Nevada, Nuevo México, Arizona, Ohio, Pensilvania, Wisconsin, Iowa, Georgia, New Hampshire, Virginia, Carolina del Norte y Michigan. Latino Decisions especifica que no se consideraron los estados de Nueva York y California, pese a tener un gran número de población hispana, por ser estados que tradicionalmente votan a favor del mismo partido, el Demócrata. El sondeo tiene un margen de error de más menos 4.7 puntos porcentuales EFE