10, Noviembre, 2015 10, Noviembre, 2015 6:55 a.m. 6:55 a.m.

KEIKO FUJIMORI ENCABEZA LA INTENCIÓN DE VOTO EN PERÚ

Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular e hija del ex presidente peruano Alberto Fujimori, lidera con un 35% la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales del próximo año en Perú. Un sondeo realizado por la empresa Datum y publicado este lunes por el diario Perú21, indicó, sin embargo, que la líder de Fuerza Popular cayó dos puntos porcentuales con relación a octubre pasado. El ex ministro Pedro Pablo Kuczynski se mantuvo en la segunda posición, con un 19%, y registró un aumento de 1% con relación al mes anterior. Datum señaló que el empresario César Acuña, ex gobernador de la región La Libertad, desplazó del tercer lugar al ex presidente Alan García, al pasar de un 4% de preferencias en octubre a un 9% durante este mes. Alan García cayó al cuarto lugar, al reducir su intención de voto a un 7%, un punto porcentual menos que el mes anterior, mientras que el también ex presidente Alejandro Toledo ocupa el quinto lugar con un 5% de intención de voto. La ficha técnica de Datum señaló que el sondeo se hizo a 1.200 personas de zonas urbanas y rurales de 16 regiones del país, del 29 de octubre al 4 de noviembre pasado y tiene un nivel de confianza del 95%. INFOBAE