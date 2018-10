10, Noviembre, 2015 10, Noviembre, 2015 8:39 a.m. 8:39 a.m.

LOS FAMOSOS QUE ESTÁN A FAVOR Y EN CONTRA DE LA INDEPENDENCIA CATALANA DE ESPAÑA

None

La resolución aprobada por el Parlamento de Cataluña que le abre las puertas a la independencia divide a España. La cuestión no es menor: los catalanes representan el 16% de la población española y el 19% del PBI del país. Candente, la polémica divide no sólo al presidente Mariano Rajoy y a los grupos secesionistas, sino también a futbolistas, cantantes y actores. ¿Quiénes están a favor y quiénes en contra de la independencia catalana? A favor Pep Guardiola El entrenador del Bayern Múnich, Pep Guardiola R El entrenador del Bayern Múnich se pronunció en reiteradas ocasiones a favor de la separación. Histórico jugador del Barcelona y uno de los técnicos más ganadores de la historia del club culé, hace unos años, frente a las cámaras televisivas, aseguró que "Cataluña no es España". Con el tiempo se fue comprometiendo más con la causa. Se entrevistó con el presidente catalán Artur Más, integró una de sus listas electorales y votó en el referéndum por la secesión. Más aún, piensa que el proceso es irreversible y que tarde o temprano avanzará. Dyango José Gómez Romero, conocido artísticamente como Dyango En 2013 dejó clara su postura. "Lo llevo en la sangre, no se puede evitar", comentó sobre su posición a favor de la ruptura de Cataluña con España. Así, participó en el Concert per la Llibertat para alcanzar su sueño. "Sería una nación maravillosa, pequeña, con esfuerzo e ilusión", manifestó. José Carreras El tenor español Josep Maria Carreras i Coll, conocido internacionalmente como José Carreras "Soy independentista y tengo un gran sentimiento patriota. De vez en cuando uno debe expresar lo que siente, aunque esto te suponga algún tipo de problema en alguna situación", opinó el tenor. Gerard Piqué El defensor del Barcelona es desde hace años uno de los mayores defensores de la causa. "Soy catalán", asegura. Sin embargo, el hecho de ser miembro de la Selección española le genera cierta ambigüedad. Y así realizó convocatorias a favor de la independencia. No por casualidad su mujer, Shakira, comenzó a aprender el idioma catalán. "Ahora lo habla perfectamente", contó el padre de la cantante. Pilar Rahola Filóloga, política y periodista, Rahola fue vice alcaldesa de la ciudad de Barcelona "Si no nos quieren en España y no nos tratan bien, para qué quedarse", aseguró la afamada periodista y escritora tras la resolución del Parlamento catalán. "Hemos recibido desprecio y ataques por parte del gobierno. No puede ser que una nación como la catalana sea despreciada de esa forma", agregó en diálogo con Radio Mitre, de Argentina. "Los grandes movimientos que se han dado en Cataluña no son piqueteros, son personas que abren sus negocios cada mañana –continuó–. Es absolutamente impensable que un euro pierda una zona económica tan potente como la que tiene en el Cataluña". Lluís Llach Lluís Llach i Grande es un cantautor español de lengua catalana El cantautor estuvo comprometido con la causa desde siempre. De hecho, encabezó la lista de Junts pel Sí por la provincia de Girona. "La independencia, para Cataluña, es una cuestión de supervivencia", subrayó. En contra Joan Manuel Serrat Joan Manuel Serrat es uno de los artistas más influyentes de España El cantautor dejó clara su posición. "No es conveniente para Cataluña independizarse de España", señaló días atrás a la cadena hispana Univisión. Estopa Estopa, creado el 19 de octubre de 1999, es oriundo de la ciudad barcelonesa de Cornellá de Llobregat El dúo formado por los hermanos David y José Muñoz dejó en claro en 2012 que no acompañarían el proceso independentista. "Para dejarlo claro y disipar dudas. Nuestro voto en el referendo sería no a la independencia. La democracia es nuestro derecho", consideraron a través de su cuenta de Twitter. Pau Gasol Actualmente Pau Gasol juega en Chicago Bulls de la NBA El basquetbolista estrella de la NBA también es parte del grupo que rechaza la independencia. "El triunfo de muchos deportistas ha puesto a este país en el mapa del mundo. Mi patria es España, mi barrio, mi colegio, mi infancia". Y sentenció: "Tengo mi pasaporte español, es mi país". Su hermano Marc está del mismo bando. Alejandro Sanz Alejandro Sánchez Pizarro también se expresó sobre la independencia catalana Aunque desde hace años está radicado en Miami, el cantante madrileño brega por una España "unida y más fuerte". "Esta situación tienen que solucionarla de alguna manera. Para eso están los políticos, para solucionarlo. Aunque eso sí, tienen que ser políticos de alto standing, no cualquier persona puede arreglar una cosa así", afirmó. Isabel Coixet Isabel Coixet dirigió films como "Elegy", con Penélope Cruz, y la multipremiada "La vida secreta de las palabras" En 2012, la directora de cine firmó un manifiesto contra la independencia debido a que es partidaria de un Estado federal. "Queremos una España federal en el marco de una Europa federal y socialmente justa", aseguraba en el escrito. Julio Iglesias Julio Iglesias fue galardonado en dos ocasiones con el premio Record Guiness "Justo cuando se habla de abrir nuevas fronteras, en Cataluña quieren construir más vallas", indicó el cantante, que también cuestionó al Artur Mas por "separar a los catalanes". Se mostró, al igual que Coixet, partidario del "federalismo español". Miguel Bosé Miguel Bosé Dominguín es un cantante y actor español nacionalizado colombiano El cantante afirmó que se le "partiría el corazón" si Cataluña se escindiera de España. "Cataluña es España y es una cultura que enriquece muchísimo al país, aporta muchísimo en todos los sentidos", dijo. Y agregó que no entiende el reclamo de los soberanistas en un momento histórico que internacional en el que la corriente pide unir a los pueblos más que separarlos. INFOBAE