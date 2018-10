10, Noviembre, 2015 10, Noviembre, 2015 10:21 a.m. 10:21 a.m.

MULTAN Y CONDENAN A 25 AÑOS DE PRISIÓN A UN HOMBRE POR EXTORSIÓN EN HONDURAS

Un tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, condenó hoy a una pena de 25 años de cárcel al líder de una banda criminal acusado de "extorsión continuada", informó el Ministerio Público (MP-Fiscalía). El sentenciado, identificado como Cristhian Alberto Alvarado, también deberá pagar una multa de alrededor de 598,600 lempiras (unos 26,890 dólares), según una declaración pública del organismo fiscal. Alvarado, cuya edad no fue precisada, fue condenado por exigir el pago de "500 lempiras (unos 22 dólares) semanales a varios dueños de negocios" en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país centroamericano, a cambio de no asesinarlos. El condenado lideraba una organización criminal conocida como La Santa Muerte a través de la cual "atemorizaba a pequeños y medianos comerciantes que debían de cumplir los viernes de cada semana con la entrega del dinero", señaló el MP. Alvarado fue arrestado, en fecha no precisada, por agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión después de que algunos comerciantes pusieron una denuncia, añade la declaración. El imputado cumplirá su condena en una celda del centro penal sampedrano, según el Ministerio Público. END