CUÁNTO AVANZÓ BASHAR AL ASSAD CONTRA EL ESTADO ISLÁMICO TRAS 40 DÍAS DE AYUDA RUSA

El martes 10 de noviembre, las tropas del dictador Bashar al Assad lograron abrir un corredor hacia la base aérea de Kueires, en las afueras de la ciudad de Alepo, donde un centenar de soldados resistían el asedio del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) desde hace casi dos años. La llegada de los soldados hasta el muro de la base fue celebrada con disparos al aire, luego de una operación que dejó cientos de militares y terroristas muertos. El entusiasmo en Damasco ha sido evidente. Pero un mapa de los verdaderos alcances de las operaciones en la zona podría arrojar resultados no tan alentadores. Cuarenta y dos días después del inicio de la ayuda militar de Rusia, pese a la participación de unos 2.000 milicianos del grupo terrorista Hezbollah enviados por Irán, Al Assad apenas ha logrado avanzar sobre ISIS. El mapa del Instituto de Estudios de Guerra muestra la ofensiva de Siria contra el Estado Islámico en Alepo La base de Kueires se encuentra al noroeste de la ciudad de Alepo, donde la oposición a Al Assad ocupa algunos barrios claves. El mapa muestra hacia el sur un pequeño pasillo color naranja, evidencia de que esa franja ha pasado al control oficial. Eso ha sido todo en cuanto a conquista territorial se refiere. Un análisis realizado por el Instituto de Estudios de Guerra (ISW, por sus siglas en inglés) aclara que "el corredor ofrecerá una potente inyección de moral a las fuerzas militares leales al presidente". "La operación –concluye– ha sido una victoria simbólica muy necesaria para el régimen sirio tras grandes pérdidas territoriales en el primer semestre de 2015, así como la falta de progresos significativos tras la intervención rusa". La base aérea de Alepo recibía desde 2012 el asedio de ISIS, que controla toda la región adyacente, como muestra el mapa en color gris. Incluso las poblaciones alawitas de la región, base de apoyo de Al Assad, habían exigido con manifestaciones en la calle que el Gobierno aliviase el sitio contra Kueires y los hombres allí atrapados. Contraataque de ISIS Lo cierto es que Kueires es de escaso valor militar. La Fuerza Aérea Siria mantiene una base de operaciones bien defendida y en funcionamiento en el Aeropuerto Internacional de Alepo, a 30 kilómetros de aquella. Si bien la base recuperada podría ser usada para combatir a ISIS en las afueras de la ciudad, ISW sugiere que el régimen no tiene intención de usar el aeródromo por ser demasiado vulnerable a los contraataques terroristas. Los avances reales sobre Alepo han sido tan escasos que no es esperable que haya cambios radicales en la perspectiva de la guerra. Pese al apoyo de Rusia e Irán, las fuerzas de Al Assad han logrado hasta ahora sólo victorias tácticas en el noroeste de Siria. ISIS ha logrado, mientras tanto, presionar líneas de suministro claves para el régimen sirio en la provincia de Homs y en la propia Alepo. Activistas citados por ISW revelaron que los terroristas han desplegado al menos 40 vehículos en la ciudad de Raqqa, bajo su control, en una probable respuesta a los avances sobre la base de Kueires. "Estos desafíos sugieren que el régimen sirio y sus aliados tendrán dificultades para traducir las ganancias simbólicas en un éxito operativo perdurable", resumió el informe de ISW. INFOBAE