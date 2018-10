11, Noviembre, 2015 11, Noviembre, 2015 6:45 a.m. 6:45 a.m.

FIGURAS MUNDIALES QUE CONVIVEN CON EL VIH

Mientras todo Hollywood se pregunta quién es la famosa estrella que contrajo VIH, muchos recuerdan al primero de los actores que reconoció tener el virus en su cuerpo: Rock Hudson, un ícono del cine de los años 50 que murió en 1985 luego de revelar que padecía la enfermedad. Quizá gracias a él, el mundo comenzó a tomar conciencia de los riesgos y de cómo prevenirlos. También, por su valiente postura, consiguió que los prejuicios comenzaran a dejarse de lado. Pero Hudson no fue el único megaartista que padeció la enfermedad. Freddie Mercury, quien muriera en 1991, fue otra de sus víctimas mortales. Sin embargo, el caso de Earvin "Magic" Johnson despertó esperanzas entre los pacientes de este padecimiento. El basquetbolista enfrentó con deporte su destino y salió adelante. Pero no es el único. A continuación, un listado con los famosos que conviven y luchan contra el VIH. 1 - Earvin "Magic" Johnson (Estados Unidos, 1959) En noviembre de 1991 el gigante de Los Angeles Lakers anunció su enfermedad. Creó la fundación que lleva su nombre. Fue uno de los mayores concientizadores del sida. Hasta tal punto que en 1999 fue uno de los expositores principales de la Conferencia por el Día Mundial de la Lucha contra el Sida organizada por las Naciones Unidas. Su ejemplo de vida ayudó a eliminar el estereotipo por el cual se creía que sólo afectaba a la comunidad gay. 2 - Gregory Louganis (Estados Unidos, 1960) Ex medallista olímpico, ganó dos oros en los juegos de Los Ángeles de 1984 y otras dos en Seúl 1988. Nueve años después ingresaría en el Salón de la Fama Internacional de Nadadores. En 1994 anunció que era gay. En su autobiografía relató los abusos que sufrió y ser VIH positivo. Tras su revelación, la mayoría de los patrocinadores lo abandonaron, salvo Speedo. Ahora | Hollywood en alerta: una superestrella contrajo HIV. El actor de fama mundial reveló su enfermedad a sus amigos en octubre de 2014. Posted by Infobae América on miércoles, 11 de noviembre de 2015 3 - Holly Johnson (Reino Unido, 1960) Músico, escritor y artísta de Liverpool. En noviembre de 1991 fue diagnosticado con VIH positivo, motivo por el cual decidió apartarse de los escenarios y de la pantalla de televisión. Era una de las personas más populares de Inglaterra, conocido por sus temas comerciales. En su autobiografía, publicada en marzo de 1994, reconoció ser gay. A partir de allí se hizo un fuerte militante por la causa. 4 - Jerry Herman (Estados Unidos, 1931) El guionista y compositor de Broadway fue diagnosticado con la enfermedad en 1985, lo que lo convirtió en uno de los casos más llamativos, siendo que en esos primeros años las drogas para combatir el sida no estaban tan avanzadas. Hoy, a los 85 años, continúa siendo un ejemplo de lucha. 5 - Rudy Galindo (Estados Unidos, 1969) Es una de las máximas figuras del patinaje sobre hielo en los Estados Unidos. Sus declaraciones sobre su homosexualidad y su padecimiento fueron un shock para sus seguidores. En 1996, sin razón aparente, sorprendió a todos con su retiro de las pistas. 6 - Viktor Luna (México) El gran diseñador mexicano fue uno de los más reconocidos del mundo de la moda de los Estados Unidos. Además, formó parte también del popular programa Project Runway: All Stars. Lo reveló en uno de los episodios de la entrega y sorprendió a todos al anunciarlo frente a las cámaras. "Al revelar que tengo VIH tengo que aceptar que tengo el virus dentro mío, y sé que esta pequeña cosa no va a detenerme más", escribió en una carta abierta. 7 - Andy Bell (Inglaterra, 1964) El cantante del dúo británico Erasure hizo público su padecimiento en 2004, pero supo sobre su enfermedad en 1998. Un luchador por los derechos de los gays, a partir de su anuncio se convirtió en un defensor y propagador de las políticas de salud para evitar el contagio del VIH. 8 - Chuck Panozzo (Estados Unidos, 1948) El músico norteamericano fue el guitarrista de la banda Styx. En 1991 anunció que era gay y que tenía VIH. Estuvo involucrado en diversas campañas sobre el virus y los derechos de la comunidad homosexual. 9 - Andrew Sullivan (Gran Bretaña, 1963) Artista, escritor y reconocido bloguero. En 2001 hizo pública su enfermedad y en The Dish escribió un sinfín de artículos referidos a su padecimiento. En enero de 2013 escribió un conmovedor post: "Salir del Closet del VIH" (en inglés). 10 - Chris Smith (Gran Bretaña, 1951) Fue el primer miembro del Parlamento británico en reconocer que tenía VIH, en 2005. Veinte años antes había revelado su condición de homosexual, lo que despertó una inmensa polémica en el Reino Unido. Fue Secretario de Cultura, Medios y Deportes durante el gobierno de Tony Blair. Se casó con su compañero de toda la vida, Dorian Jabri, en 2005. INFOBAE