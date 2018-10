11, Noviembre, 2015 11, Noviembre, 2015 7:43 a.m. 7:43 a.m.

LA APP QUE ROBÓ CIENTOS DE MILES DE CONTRASEÑAS DE INSTAGRAM

None

Al momento de robar datos, la vieja -y falsa- promesa de conocer quién visitó el perfil de un usuario en una red social no falla. Hubo antecedentes con Facebook y ahora con Instagram, donde la aplicación InstaAgent consiguió robar cientos de miles de contraseñas de la app para compartir fotos. Además de enviar los datos de los usuarios a servidores desconocidos, InstaAgent también subía fotos a Instagram sin permiso de los usuarios. El programador David L-R fue quien envió la alerta desde su cuenta de Twitter: "La aplicación de 'Quien visitó tu perfil' InstaAgent enviará tu nombre de usuario y password a servidores desconocidos". En otro mensaje, reveló que "InstaAgent es el primer software maligno con medio millón de descargas en la App Store". La app no tuvo gran éxito en los EEUU, pero en Reino Unido y Canadá estaba en el rango de las 100 mil a 500 mil descargas. En España llegó al top ten de las apps más exitosas. Instagram contiene una serie de recomendaciones ante casos como estos: Si tu cuenta está dejando comentarios o compartiendo cosas que no publicaste, es posible que tu contraseña no sea segura. Para proteger tu cuenta: -Cambia tu contraseña o envíate un mensaje de cambio de contraseña -Revoca el acceso de cualquier aplicación de terceros sospechosa Nota: no otorgues nunca acceso de terceros a un sitio web o aplicación que infrinja nuestras Normas comunitarias o Condiciones de uso (incluidos los sitios web que venden o te prometen seguidores o "Me gusta" gratis), ya que puede tratarse de un intento de utilizar tu cuenta de forma inapropiada. INFOBAE