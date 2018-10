11, Noviembre, 2015 11, Noviembre, 2015 9:32 a.m. 9:32 a.m.

EL 84,6% DE LOS PERUANOS DESAPRUEBA A OLLANTA HUMALA

El 84,6% de los peruanos desaprueba la gestión del presidente de Perú, Ollanta Humala, y sólo el 14,1% aprueba su desempeño, señaló un sondeo de opinión difundido este martes por la empresa privada CPI. Según la encuesta, el nivel de aprobación al gobernante no registra una variación significativa con relación al mes anterior, ya que recibió 0,2 puntos porcentuales más que en octubre, cuando fue de 13,9%. El desempeño de la primera dama, Nadine Heredia, también fue desaprobado por un 82% de los encuestados y aprobado por el 13,7%, lo que implicó una subida mínima de 0,3 % con relación a octubre. El estudio señaló que un 66% de los ciudadanos cree que Heredia es quien toma las decisiones en el Gobierno y sólo un 7,7% cree que esa responsabilidad es asumida por Humala, mientras que un 24% considera que las decisiones las toman ambos. Nadine Heredia junto a Ollanta Humala Al calificar la gestión de Humala en una escala del 1 al 20, el gobernante recibió un promedio de 6,9. La encuesta indicó, además, que un 62% de los peruanos considera que el principal problema del país es la falta de seguridad ciudadana y el aumento de la delincuencia, mientras que un 10,6% señala a la corrupción en el Gobierno. El sondeo señaló, por otra parte, que Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, mantiene el primer lugar en las preferencias hacia las elecciones presidenciales del próximo año, con un 33,5% de intención de voto. Le siguen el ex ministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski, con un 17,1%, y el empresario César Acuña, quien con un 9,8% ha desplazado del tercer lugar al ex presidente Alan García, quien recibe un 7,8% de intención de voto. Tras ellos figuran el ex presidente Alejandro Toledo, con 4,2%, y la candidata izquierdista Verónica Mendoza, con 2,4%. La ficha técnica señaló que la encuesta se hizo del 1 al 5 de noviembre pasado, a un total de 1.450 personas en 17 de las 25 regiones del país y tiene un nivel de confianza de 95%. INFOBAE