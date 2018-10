11, Noviembre, 2015 11, Noviembre, 2015 10:55 a.m. 10:55 a.m.

¿A QUIÉN LLAMAN HOY LA "STEVE JOBS" DE LA MEDICINA MUNDIAL?

La meca mundial de la tecnología, Silicon Valley, acostumbró en las últimas décadas a presentar personajes y proyectos vanguardistas que cambiaron la cultura e instalaron una nueva era en las relaciones. Los avances informáticos y comunicacionales establecieron un nuevo idioma y cambiaron por completo el estilo de vida de las personas. El personaje que faltaba emerger de la región de Palo Alto, California, era un nuevo ícono de la medicina moderna. Y ese personaje terminó de salir a la luz en el último año. Se trata de una mujer con ropa oscura y una larga melena rubia: Elizabeth Holmes. La joven ingeniera de apenas 31 años pateó el tablero en el escenario de la medicina mundial y, mediante su laboratorio Theranos, construyó un imperio gracias un nuevo método, más simple, menos costoso e indoloro, que el básico y famoso análisis de sangre. Holmes demostró ser tan innovadora como Bill Gates, tan revolucionaria como Mark Zuckerberg y con métodos tan misteriosos como los de Steve Jobs. Con la aplicación de su nuevo método de análisis de sangre, en el que apenas es suficiente la extracción de unas gotas de la yema de un dedo, se adueñó de una parte del sistema de salud americano y puso sobre la mesa el debate sobre los altos costos de la atención médica establecidos principalmente por los seguros privados. Theranos permitió que los pacientes pudieran realizarse análisis de sangre directamente en las farmacias y sin los seguros de por medio. Holmes es la mujer más joven en superar los 1.000 millones de dólares por sus propios medios "Creemos que esto no se trata de nosotros o de nuestra tecnología. Se trata de darle a la gente un derecho básico que perdió. Es la posibilidad de que tengan acceso a la información de su propia salud y que los costos no sean tan altos", aseguró Holmes. Su éxito se disparó de manera rotunda y las consecuencias no tardaron en aparecer. El laboratorio Theranos pasó de tener un valor de 400 millones de dólares en 2013 a unos 9.000 millones de dólares en los inicios de 2015. Además, la revista Forbes indicó que Holmes se convirtió en la mujer más joven del mundo en alcanzar una fortuna superior a los 1.000 millones de dólares por sus propios medios (no heredada). Hoy en día, la joven de 31 años cuenta con una ganancia cercana a los 4.500 millones de dólares. Quién es "Cuando finalmente pude conectar con las ideas que Elizabeth tenía en mente para el futuro, me di cuenta de que había visto a través de los ojos de alguien como Steve Jobs o Bill Gates". Las palabras pertenecen al decano de ingeniería química de la Universidad de Stanford, Channing Robertson y se refieren a la capacidad demostrada por el nuevo genio creativo de Silicon Valley. Obsesionada con su trabajo, metódica y perfeccionista, Holmes se perfila como una empresaria que marcará una era en la simbiosis entre la salud y las nuevas tecnologías. Las coincidencias entre su crecimiento y las carreras de las otras glorias de la región son demasiadas: al igual que Zuckerberg y Jobs, no terminó la carrera universitaria. De hecho, el dinero que había ahorrado para sostener sus estudios, fue dedicado a la creación de su empresa Theranos. En tanto, las oficinas del laboratorio se ubican en un mismo edificio de Palo Alto donde en su momento operó Facebook. Como si fuera poco, la construcción de su personaje tiene una íntima relación con la de Steve Jobs. La construcción de la mística del personaje y el misterio de sus procedimientos como idioma refieren a la misma filosofía del creador de Apple. En cada aparición pública, Holmes viste con una polera negra, un blazer del mismo color por encima y unos pantalones tambén oscuros. Y, al igual que Jobs con cada lanzamiento de un nuevo iPhone, Holmes todavía mantiene bajo secreto las fórmulas y las claves de su novedoso procedimiento, llamado "Edison". Su figura significó oro puro para los medios: en apenas un año fue elegida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo y fue el rostro de la tapa de revistas como Fortune, Forbes o la "T Magazine", la publicación semanal del New York Times. La revista Time eligió a Holmes como una de las 100 personas más influyentes de 2015 Qué hizo Jim Cramer, periodista de la cadena NBC y uno de los más prestigiosos reporteros de economía en Estados Unidos, realizó un análisis contundente de la incidencia de Theranos en el panorama mundial: "Es una compañía revolucionaria que amenaza con modificar el sistema de salud, tal como Amazon lo hizo con la venta de productos, Intel y Microsoft con la computación y Apple con la telefonía móvil. Estamos hablando de un monstruo". La clave de Theranos es que supo aplicar los avances de las nuevas tecnologías a los procedimientos clásicos e imprescindibles en el cuidado de la salud. Los análisis de sangre representan apenas entre el 2% y el 2,5% de todo el presupuesto destinado al sector. Sin embargo, ocho de cada diez diagnósticos clínicos brindados por los médicos en todo el mundo surgen a raíz de los resultados de esos análisis. El laboratorio Theranos precisa solo unas gotas de sangre para realizar su análisis Lo que logró Theranos es que los análisis se convirtieran en algo más simple, más rápido y más barato. Con la fórmula "Edison" y que aún no se permitió descifrar, un par de gotas de sangre extraídas de un dedo mediante un parche especial pueden ser suficientes para hacer un test. Además, el análisis se puede realizar en cualquier farmacia y los resultados aparecen en sólo 24 horas. Esa simplificación del procedimiento produce una proyección de abaratamiento de costos para cualquier gobierno. Además, permite que la gente con menos recursos también tenga derecho a un análisis de sangre y allanó el camino para pacientes que sufrían fobias a las jeringas (y no se realizaban tests) o aquellos que padecen trastornos mentales, como el autismo. Los análisis de sangre de Theranos se pueden realizar en cualquier farmacia "Es un tipo de servicio moderno e indoloro al que la gente todavía no está acostumbrada. En Silicon Valley estamos en el corazón del mundo de la tecnología de consumo y nosotros creamos la primera compañía tecnológica de salud orientada al consumidor. Los pacientes tienen el poder de acceder a los propios datos de la información sobre su salud", destacó Holmes. Hoy en día, Theranos firmó un contrato con la cadena farmacéutica Walgreens, cuyo lema es "una farmacia en un radio de 8 km. por cada ciudadano norteamericano". Además, estudios recientes demostraron que ya un 23% de los análisis de sangre realizados en Estados Unidos en el 2011 fueron a través del método de Theranos. INFOBAE