11, Noviembre, 2015 11, Noviembre, 2015 12:36 p.m. 12:36 p.m.

APPLE PROYECTA NUEVO SERVICIO DE PAGOS ENTRE PERSONAS

La firma Apple está analizando la posibilidad de crear un sistema de pagos de persona a persona que competiría con una plataforma de PayPal, informó hoy The Wall Street Journal. El diario dio cuenta de que la compañía tecnológica está analizando esa operación en conversaciones que ha mantenido con diversos bancos, según fuentes conocedoras de esas negociaciones. Apple ya tiene la plataforma Apple Pay, que permite hacer pagos con tarjetas de crédito y de débito acercando el iPhone a terminales de tiendas que aceptan ese sistema para realizar pagos con cargo a tarjetas previamente registradas en el teléfono móvil. Ahora, la firma está viendo la posibilidad de que los usuarios de dispositivos de Apple puedan transferir fondos de sus cuentas corrientes hacia otras personas con iPhones. PayPal es un sistema muy popular para las compras en internet en Estados Unidos porque permite hacer pagos puntuales con cargo a un crédito abonado previamente o con enlaces a cuentas corrientes. Pero PayPal también tiene una plataforma, Venmo, con la que competiría Apple, según el Journal, que permite a sus usuarios transferir fondos entre teléfonos móviles de distintas personas, aunque no se pueden pagar mercancías. Según el Journal, el nuevo servicio de Apple podría ser lanzado el año próximo y, de acuerdo con el periódico, forma parte de los esfuerzos de esa firma para reforzar la dependencia de los usuarios de iPhones en sus necesidades diarias, incluyendo las financieras. El diario dice que Apple ha mantenido ya conversaciones con las firmas bancarias JP Morgan Chase, Capital One, Wells Fargo y U.S. Bancorp, entre otras, para analizar diversos aspectos del nuevo servicio. END