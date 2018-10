11, Noviembre, 2015 11, Noviembre, 2015 1:47 p.m. 1:47 p.m.

LOS MEDIOS DEL MUNDO SE HICIERON ECO DEL ARRESTO DEL AHIJADO DEL PRESIDENTE MADURO

Agentes encubiertos de la DEA detuvieron este miércoles en Haití a un ahijado de Nicolás Maduro criado por su esposa, Cilia Flores, y a un sobrino de ésta, cuando intentaban vender un cargamento de 800 kilos de cocaína en el aeropuerto de Puerto Príncipe. La noticia fue rápidamente divulgada por el diario español ABC con un artículo firmado por Emili Blasco, que cita a "fuentes conocedoras del caso". El medio señaló que Efraín Antonio Campo Flores, que creció en el hogar de Maduro-Flores, y Francisco Flores de Freites habrían declarado a la DEA que el transporte de droga se hacía en conexión con Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, y con Tareck el Aissami, gobernador de Aragua y ex ministro de Interior. El diario estadounidense El Nuevo Herald agregó otra declaración de una fuente propia: "Esto fue una sting operation. Se pusieron a vender 800 kilos y si les daban el dinero, ellos mandaban la droga", dijo el sujeto bajo la condición del anonimato, en referencia a que los agentes se hicieron pasar por compradores del cargamento para lograr la captura. El prestigioso Wall Street Journal añadió que los dos jóvenes arrestados deberán comparecer el jueves ante un juez en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Según una fuente con la que el medio tuvo contacto, en octubre, el ahijado de Maduro y el sobrino de Cilia Flores "contactaron a un informante confidencial de la DEA en Honduras y le pidieron ayuda en el tráfico de los 800 kilos de cocaína a través del aeropuerto Roatán, una isla caribeña del país". "En reuniones subsecuentes en Venezuela, los dos venezolanos compraron un kilo de cocaína a un informante confidencial para comprobar la calidad de la droga prometida, que sería vendida en Nueva York. Los agentes grabaron las reuniones con los venezolanos", señaló el artículo del Wall Street Journal. Además, periodistas de ese diario advirtieron que intentaron comunicarse con voceros de los ministerios de Comunicaciones y Relaciones Exteriores de Venezuela, con la misión diplomática de Venezuela ante la ONU, la oficina de Maduro en Caracas, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la embajada de Venezuela en Washington pero todos declinaron hacer comentarios al respecto. Y The New York Times también dio la noticia y consideró que el incidente probablemente aumente las tensiones entre EEUU y Venezuela ante la posibilidad de que se emprenda un nuevo proceso de investigación sobre el narcotráfico entre las filas del gobierno de Nicolás Maduro. Citando a Michael Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, informó que Campos Flores afirmó a los agentes ser ahijado del mandatario y que llevaba consigo un pasaporte diplomático. Por otra parte, distintos portales y cadenas de televisión, como América Tevé, NTN24, CubaNet y Prensa Libre, replicaron la información que se fue desarrollando durante este miércoles sobre dicha operación antinarco en Haití. La cadena Telemundo advirtió que "fuentes judiciales" le confirmaron las detenciones de ambos venezolanos. "Los capturaron y fueron extraditados de inmediato", aseguró. INFOBAE