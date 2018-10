NOTIFY, LA NUEVA APLICACIÓN DE FACEBOOK

3:42 a.m.

Facebook lanzó hoy Notify, una aplicación de noticias que envía notificaciones rápidas a los usuarios basadas en sus intereses y que ofrece la opción de acceder a contenido más detallado al abrir el vínculo en el navegador. "Hoy estamos presentando Notify, una nueva aplicación de Facebook que entrega notificaciones sobre las cosas que más te interesan de tus fuentes favoritas, todo concentrado en el mismo lugar", informó Julian Gutman, director de producto de Facebook en el blog oficial de la red social. Los usuarios que descarguen la aplicación podrán optar por recibir notificaciones de partidos deportivos, el tiempo, las últimas películas en las carteleras o las alertas informativas del canal de televisión CNN, por citar solo unos cuantos ejemplos. Notify también ofrecerá sugerencias a los usuarios en función de sus perfiles en Facebook y permitirá compartir las notificaciones favoritas vía mensaje de texto y a través de las redes sociales directamente desde la pantalla de la aplicación. En total, Facebook cuenta con 72 socios en el proyecto. La aplicación funciona de momento solo en Estados Unidos y en los teléfonos inteligentes iPhone de Apple. A eso se suma el que los anuncios en móviles representan ya un 78% del total de ingresos publicitarios de la empresa, que aumentaron un 45,4 % en el tercer trimestre hasta los 4.300 millones de dólares. El debut de Notify llega tras el lanzamiento en mayo de Instant Articles, una alianza entre Facebook y nueve grandes medios de comunicación, entre ellos el diario The New York Times y el rotativo británico The Guardian, para distribuir sus contenidos directamente a través de la red social. EFE