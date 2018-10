12, Noviembre, 2015 12, Noviembre, 2015 10:27 a.m. 10:27 a.m.

MINISTRO URUGUAYO CONSIDERÓ QUE ARGENTINA ES EL MAYOR OBSTÁCULO DEL MERCOSUR

"Argentina ha sido el obstáculo más importante que ha tenido el Mercosur hasta ahora". Así se refirió Danilo Astori, ministro de Economía de Uruguay, sobre el rol del gobierno de Cristina Kirchner en el bloque regional. El funcionario frenteamplista explicó durante su intervención en la conferencia "Inversión extranjera directa y clima de negocios en Uruguay" que este obstáculo que supone Argentina para el bloque se debe "a su enfoque de política económica". Sin embargo, el ministro de economía uruguayo se mostró esperanzado con el nuevo gobierno que asuma en Argentina el próximo 10 de diciembre, al sostener que esa realidad en el Mercosur "probablemente cambie positivamente". Durante su discurso, Astori remarcó que Uruguay debe "profundizar y extender" su inserción internacional y advirtió que esta "tiene que ir mucho más allá" de los límites del Mercosur, consigna EFE. Uruguay debe "plantearse el objetivo de la apertura al mundo en su conjunto", señaló. Al respecto, sostuvo que "la estación más inmediata" es negociar un tratado de libre comercio (TLC) con la Unión Europea (UE), asunto que trajo algunas tensiones en el bloque regional por la oposición a ese acuerdo por parte de Argentina y Brasil. "Más allá de los problemas que tiene, yo he notado un cambio en Brasil, he notado una mayor disposición para ingresar con todo el Mercosur a experiencias de este tipo y concretamente con respecto a la UE su posición en los últimos tiempos ha sido cualitativamente diferente", manifestó. Consultado sobre otras plataformas de inserción internacional, como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) que firmaron doce países, Astori reconoció que "no se pueden descartar". Pero aclaró que lo que se haga debe ser desde el proyecto Mercosur. "Porque no creo que se hayan agotado las posibilidades de lograr que todo el Mercosur se vincule a alternativas de ese tipo", afirmó. Respecto a Paraguay y Venezuela, los otros dos miembros del Mercosur además de Bolivia, que se encuentra en proceso de ingreso, el ministro dijo que en el primero están "absolutamente consustanciados" con Uruguay en el camino de la integración internacional. Del país caribeño indicó que se trata de "un caso diferente" en el que hay una especie de autoexclusión de intentos de este tipo", pero que "no deberían ser un obstáculo para frenar a todo el Mercosur". INFOBAE