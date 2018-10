12, Noviembre, 2015 12, Noviembre, 2015 1:43 p.m. 1:43 p.m.

LA ABSOLUCIÓN DEL GÁNGSTER ACUSADO DE PLANEAR EL MAYOR ROBO DE ESTADOS UNIDOS

None

Vincent Asaro, señalado como el líder de la familia mafiosa los Bonnanos, estaba acusado por distintos cargos: asesinato, extorsión, chantaje e incluso fue sindicado como uno de los planificadores del robo de efectivo más grande en la historia de Estados Unidos. Después de tres semanas de juicio, un jurado de la Corte del Distrito Federal de Brooklyn absolvió este jueves a Asaro de todos los cargos que se le imputaban. Los fiscales acusaban al gánster de asesinato y robo, además de extorsiones y otros delitos en nombre de la familia Bonnano. Pero el caso de mayor trascendencia de Asaro fue el robo en la terminal de la aerolínea alemana Lufthansa en el aeropuerto John F. Kennedy, de Nueva York, en 1978. El robo de poco más de seis millones de dólares, que fue llevado a la pantalla grande en la película Goodfellas, fue considerado el más grande en la historia de Estados Unidos. Asaro estaba acusado de haber ayudado a planear el atraco, mientras que sus cómplices robaron cinco millones de dólares en efectivo y un millón en joyas de una bóveda de carga. Según consigna The New York Times, en 2008 un informante, de nombre Gaspare Valenti, primo de Asaro, vinculó al gángster con el caso de Lufthansa y muchos otros que se le atribuyeron. Después de décadas de permanecer en las sombras tras el gran robo, el gángster fue detenido en febrero de 2014 por las declaraciones de su primo. Pero el jurado norteamericano rechazó este jueves esas acusaciones. Los fiscales también acusaron al líder de los Bonnano de matar a un hombre en 1969, quien estaba sospechado de ser informante. La víctima era Paul Katz, propietario de una bodega en Queens, donde Asaro y James Burke, socio de la organización mafiosa conocido como Jimmy the Gent, aparentemente descargaban sus mercancías. Valenti declaró a las autoridades que después de haber sido arrestados en la bodega, Asaro y Burke sospecharon que Katz trabajaba para la policía. El primo de Asaro agregó que una mañana de 1969 los socios mafiosos aparecieron en una casa en construcción, en el barrio de Queens, con el cuerpo de Katz. Valenti reveló que la víctima había sido estrangulada con una cadena de perro. Luego fue enterrada en el sótano. En la década de los 80, Valenti y el hijo de Asaro, Jerome, desenterraron el cuerpo de Katz y lo trasladaron luego de que Burke fuera encarcelado. INFOBAE