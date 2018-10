13, Noviembre, 2015 13, Noviembre, 2015 6:23 a.m. 6:23 a.m.

FIREFOX POR FIN LLEGA A IOS

Firefox, el segundo navegador web más utilizado en el mundo, por fin llegó a los dispositivos iOS de Apple. La aplicación gratuita había estado en un modo de "vista previa" en Nueva Zelandia desde septiembre. El navegador fue lanzado en la plataforma Android de Google en 2011. Mozilla, la organización no lucrativa que hace Firefox, se había resistido a la construcción de su navegador para los productos de Apple, ya que no le gustaban las restricciones que Apple a desarrolladores de terceros. Las restricciones de Apple en software de terceros son legendarias. En particular los navegadores han tenido dificultades para entrar en el iTunes App Store. Y es que Apple no aprueba aplicaciones que dupliquen el núcleo de su funcionalidad, que la compañía reserva para su propio software. A principios de este año, Mozilla dijo que comenzó a trabajar en un navegador para iOS después de que "vio una oportunidad con las últimas mejoras y herramientas en iOS 8". "Queremos llevar Firefox a todos los idiomas, plataformas y dispositivos que sea posible", escribió el grupo en un blog en ese momento. Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentario. Firefox tiene aproximadamente el 10% de la cuota de mercado de navegadores en escritorio y móvil del mundo, según StatCounter. Internet Explorer no se queda atrás con cerca de 9%. Chrome es el navegador más popular con el 48%. La nueva aplicación de Firefox para iOS funciona muy parecido a su contraparte de escritorio. CNN EN ESPAÑOL