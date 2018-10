14, Noviembre, 2015 14, Noviembre, 2015 4:19 a.m. 4:19 a.m.

¿CÓMO ESCAPÓ EL GRUPO DE ROCK DEL ATAQUE TERRORISTA A LE BATACLAN?

La toma de rehenes en el teatro Le Bataclan, en el Distrito XI de París, concluyó con la muerte de 112 personas. La Policía comunicó que tres de los cuatro terroristas que murieron allí accionaron sus cinturones de explosivos cuando las fuerzas de seguridad ingresaron a la sala de conciertos para salvar rehenes. Entre las víctimas fatales también se registraron cuatro policías. A pesar del ataque, el medio norteamericano Los Ángeles Times informó que todos los miembros del grupo de rock pudieron escapar con vida, aunque uno de los ayudantes de la banda murió y otro resultó herido. Michael Dorio, hermano del baterista de Eagles of Death Metal, Julian Dorio, le contó a la cadena WSB-TV de Atlanta cómo hicieron los músicos para huir con vida: "Él me dijo que estaban tocando, iban unas seis canciones del show, y escucharon, antes de ver algo, el sonido de una ametralladora automática. Y fue tan fuerte, más fuerte que la banda, que todos ellos se tiraron al suelo del escenario". "Cuando se levantaron para tratar de escapar vieron hombres con ametralladoras, simplemente disparaban a cualquier cosa y a todos en el lugar", detalló. Michael explicó que Julian, su hermano, le dijo que la capacidad de Le Bataclan era para "mil quinientas personas", aunque no dijo cuántas personas había dentro del establecimiento al momento del ataque. Tras los disparos por parte de los terroristas, el baterista, el cantante de la banda, Jesse Hughes, y gente del público escaparon por una puerta que estaba detrás del escenario. La cual "derribaron" para poder salir a la calle y alejarse de una muerte segura. Quien también dio testimonio del escape de los integrantes de la banda fue Emiliy Dorio, esposa del músico, quien le dijo a The Washington Post que tanto su marido como el resto de los miembros de Eagles of Death Metal pudieron escapar con vida. "Nosotros sólo manteníamos la respiración y rezábamos por todos", dijo Emily. En ese sentido, contó que su marido la llamó, le dijo que la amaba y que "estaba a salvo". "Todos los que están en el escenario pudieron huir", detalló. INFOBAE