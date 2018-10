14, Noviembre, 2015 14, Noviembre, 2015 6:19 a.m. 6:19 a.m.

FAMOSOS SE SOLIDARIZAN CON LAS VICTIMAS DEL ATENTADO DE FRANCIA

Desde Salma Hayek a Madonna, U2, Rafa Nadal, Hugh Jackman o Cara Delevingne, los famosos también se han solidarizado con las víctimas de los atentados de París y han expresado su dolor a través de las redes sociales. "El odio no vencerá jamás", escribió en su cuenta de Twitter -en español, francés e ingles- la mexicana Salma Hayek, casada con el empresario François-Henri Pinault, y residente en París. Mientras, Madonna recordaba el origen emigrante de los estadounidense y agregaba: "Todos sangramos con el mismo color...¿Somos todos uno? Recemos por la paz! En París y en todo el mundo". El grupo irlandés U2 aseguró estar "devastado" por los atentados tras anular los dos conciertos que tenía previstos para este fin de semana en la capital francesa. Y el cantante español Enrique Iglesias aseguraba que sus oraciones y su pensamiento están "con las víctimas de los ataques terroristas de París y sus familias". "No permitamos que este acto horrible nos hagan perder la humanidad y la tolerancia. Eso es lo que pretenden". Así de rotundo se mostró el actor estadounidense Mark Ruffalo. Mientras que el australiano Hugh Jackman enviaba "oraciones y amor" a sus amigos de París, al igual que la modelo y actriz británica Cara Delevigne, que ilustraba su mensaje en Instagram con un dibujo que se está repitiendo sin cesar por las redes sociales: el símbolo de la paz con la torre Eiffel insertada en el centro. "Paris je t'aime" era el expresivo mensaje de Arnold Schwarzenegger, que aseguraba tener "el corazón roto" por Francia y recordaba el lema de la República Francesa: "Liberté, égalité, fraternité" (Libertad, igualdad, fraternidad). Desde el mundo deportivo, el tenista español Rafa Nadal, ganador nueve veces de Roland Garros, se mostró "destrozado" por lo ocurrido y mandó todo su "cariño y apoyo a toda Francia y a todos los ciudadanos de París". "Todo mi apoyo a toda la gente de París" era el mensaje del jugador de baloncesto Pau Gasol, y "conmocionado" se mostraba el piloto Fernando Alonso. "Triste" estaba el futbolista francés del Real Madrid Karim Benzema, mientras que su compañero de equipo y selección, Raphael Varane, que fue titular anoche en el partido de Francia y Alemania, señaló: "Una noche terrible. Pensando en las víctimas y sus familias". Aunque uno de los más afectados por lo ocurrido fue Antoine Griemzann, futbolista francés del Atlético de Madrid, cuya hermana estaba en el concierto que se celebró en la sala Bataclan, en la que se produjeron la mayor parte de las víctimas de los atentados. "Que Dios cuide de mi hermana y de los franceses", decía Griezmann cuando aún no había localizado a su hermana, para una angustiosa hora más tarde señalar en su cuenta de Twitter: "Gracias a Dios mi hermana ha podido salir de Bataclan. Todas mis oraciones están con las víctimas y sus familias. Viva Francia". Mensajes a los que se unió el escritor Stephen King, el rey de la literatura superventas: "Acabo de enterarme de lo ocurrido en París. Las listas de bestsellers son una mierda en comparación. Que Dios proteja de los lunáticos armados a quienes estén en peligro". END