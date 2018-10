15, Noviembre, 2015 15, Noviembre, 2015 4:21 a.m. 4:21 a.m.

CUMBRE DEL G20 INICIA CON UN MINUTO DE SILENCIO POR ATAQUE EN FRANCIA

La cumbre de jefes de Estado y Gobierno del G20, el grupo de países industrializados y emergentes, comenzó hoy con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los recientes atentados en París y en Ankara. En esos ataques, cometidos supuestamente por seguidores del grupo yihadista Estado Islámico, murieron 102 personas en la capital turca el pasado 10 de octubre, mientras que este pasado viernes fallecieron 129 personas en la capital francesa. En su discurso de inauguración, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, adelantó que los líderes del G20 debatirán sobre respuestas al terrorismo y a la reciente crisis de los refugiados. "Este triste incidente (del viernes) nos muestra que no podemos ignorar la relación entre la economía y la política. El principal interés del G20, la economía, no está al margen de la vida social, política y humana", señaló Erdogan. En cuanto a la crisis migratoria, el presidente turco dijo que está "alcanzando una dimensión internacional a la que desafortunadamente no se le está dando una buena revisión". "Espero que esta cumbre del G20 sea un punto histórico para la lucha contra el terrorismo y la crisis de los refugiados", aseveró Erdogan y agregó: "el mundo tiene sus expectativas puestas en nosotros". En cuanto a la evolución económica mundial, el presidente turco reconoció que, "a pesar de los esfuerzos", el mundo aún está lejos de una economía fuerte. Destacó que existen "nuevos riesgos" para la economía del mundo debido a las tensiones políticas en algunas regiones. Y solo si las estrategias pactadas en la última cumbre del G20 en Australia el año pasado se implementan a tiempo, se podrá agregar esos 2 puntos porcentuales de crecimiento a la economía mundial, advirtió Erdogan. Los líderes internacionales se reúnen entre hoy y mañana en Antalya, en el sur de Turquía, en una cumbre ensombrecida por los atentados de París y en medio de la crisis de los refugiados. Todos los pesos pesados del G20 y de la política internacional están en Turquía, con excepción del presidente francés, Francois Hollande, quien ha suspendido su participación por los ataques del pasado viernes. EFE