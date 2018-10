MICHIGAN Y ALABAMA RECHAZAN RECIBIR REFUGIADOS SIRIOS POR ATENTADOS EN PARÍS

Dos estados norteamericanos anunciaron que rechazarán en lo sucesivo recibir a refugiados sirios, con la intención de evitar atentados similares a los ocurridos el viernes pasado en París. "Tras haber considerado atentamente los ataques terroristas de este fin de semana contra ciudadanos inocentes en París, me opondré a toda tentativa de trasladar a refugiados sirios a Alabama", afirmó Robert Bentley, gobernador de ese Estado del sureste de Estados Unidos . "Yo no seré cómplice de una política que pone a los ciudadanos de Alabama en peligro", precisó el gobernador en un comunicado difundido el domingo. El gobernador del Estado de Michigan (norte), Rick Snyder, informó también el domingo de una decisión similar, "teniendo en cuenta la terrible situación en París". En un comunicado citado el domingo por los medios, Snyder dijo haber dado directivas para suspender "nuestros esfuerzos que pretendían aceptar a nuevos refugiados, hasta que el departamento estadounidense de Seguridad interior termine con una revisión completa de las medidas de seguridad". "Vendrán días difíciles para el pueblo de Francia y el permanecerá en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones", añadió Snyder, cuyo Estado alberta a una de las más importantes comunidades procedentes de Medio Oriente. "Es importante subrayar que estos ataques son realizados por extremistas y no reflejan la actitud pacífica de la población originaria de Medio Oriente", precisó. Según el principal diario de Michigan, el Detroit Free Press, entre 1.800 y 2.000 refugiados han sido reinstalados en este Estado durante el año en curso, entre ellos unos 200 sirios. Varios candidatos republicanos a la presidencia destacaron ayer domingo que Estados Unidos no debería recibir a refugiados sirios, por temor a que militantes del grupo Estado Islámico se infiltren entre ellos. Pero un responsable de la Casa Blanca afirmó que el país no corre ese riesgo y que el número de refugiados que deber ser recibidos en Estados Unidos es limitado y el proceso de verificación de seguridad es "sólido". "No podemos cerrar nuestras puertas a estas personas", dijo el domingo a la cadena Fox News el consejero nacional adjunto para asuntos de seguridad del presidente Barack Obama, Ben Rhodes. afp