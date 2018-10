16, Noviembre, 2015 16, Noviembre, 2015 6:35 a.m. 6:35 a.m.

FRANÇOIS HOLLANDE: "DEBEMOS DESTRUIR AL ESTADO ISLÁMICO"

El presidente de Francia, François Hollande, pidió hoy a diputados y senadores que prologuen el estado de emergencia durante tres meses para poder luchar contra el terrorismo, así como la reforma de la ley que lo regula, que data de 1955. En un discurso ante el Parlamento, aseguró que su país "está en guerra", pero que antes ya "ha triunfado ante adversarios mucho más temibles que estos cobardes asesinos" del Estado Islámico. "Al terrorismo no vamos a darle ni respiro", agregó al anunciar una reforma constitucional para luchar "contra el terrorismo de guerra". Hollande afirmó que está "en guerra contra el ISIS" y pidió al Consejo de Seguridad de la ONU una resolución contra el terrorismo "en el menor plazo posible". "No hay guerra de civilizaciones porque los asesinos no representan ninguna civilización", manifestó en una de sus frases más destacadas. "En Siria, buscamos incansablemente una solución política, en la que Bashar al Assad no puede constituir una salida, pero nuestro enemigo en Siria es Daesh (acrónimo árabe del ISIS)", dijo Hollande ante el Parlamento reunido en Congreso en Versalles. El presidente de Francia anunció la creación de 5.000 puestos adicionales de agentes de las fuerzas del orden para reforzar la lucha contra el terrorismo, así como el endurecimiento de las penas por terrorismo. François Hollande participó en un minuto de silencio en la Sorbona en homenaje a las víctimas de París El jefe de Estado galo precisó que los atentados fueron "decididos en Siria y preparados en Bélgica con complicidades francesas". "No habrá ninguna tregua", afirmó al llamar a destruir al ISIS. Contó además que se reunirá con Obama y el presidente ruso, Vladimir Putin. "El terrorismo se combate en todos lados. El enemigo en Siria es el ISIS. Debemos destruirlos", aseguró en una declaración de guerra. INFOBAE