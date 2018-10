16, Noviembre, 2015 16, Noviembre, 2015 7:44 a.m. 7:44 a.m.

DIEZ ESTADOS DE EEUU SE NIEGAN A RECIBIR REFUGIADOS SIRIOS TRAS LOS ATENTADOS

None

Los gobernadores anunciaron su negativa después de hallarse un pasaporte en uno de los lugares de los atentados de París que estaba a nombre de un ciudadano sirio, aunque no hay certeza de que perteneciera realmente a la persona junto a la que fue encontrado. Según informaciones periodísticas, uno de los sospechosos de los ataques podría haber llegado a París tras cruzar Serbia y Croacia como refugiado. El pasado 10 de septiembre, el presidente Barack Obama ordenó a su Gobierno que inicie los preparativos para poder acoger al menos a 10.000 refugiados sirios durante el nuevo año fiscal, que empezó el 1 de octubre, para responder a la crisis migratoria que afecta a Europa. Sin embargo, a la luz de los ataques en París, que dejaron al menos 129 muertos y más de 350 heridos, los diez gobernadores se muestran reticentes a abrir las puertas de sus estados por motivos de seguridad. Los gobernadores de Texas, Greg Abbott, y Luisiana, Bobby Jindal, advirtieron hoy de que sus estados no acogerán refugiados sirios, después de que el gobernador de Alabama, el Robert Bentley, anunciara a última hora del domingo esa misma medida. "Como gobernador de Texas, le informo de que el estado de Texas no aceptará ningún refugiado de Siria tras el letal ataque terrorista en París", que se atribuyó el grupo yihadista Estado Islámico (ISIS), afirmó Abbott en una carta enviada hoy a Obama. En la misma línea, se manifestaron los gobernadores de Arkansas, Asa Hutchinson; Illinois, Bruce Rauner; Michigan, Rick Snyder; Massachusetts, Charlie Baker; Misisipi, Phil Bryant, e Indiana, Mike Pence. También en gobernador de Ohio, el aspirante a la candidatura presidencial republicana John Kasich, ha escrito a Obama para que evite mandar refugiados sirios a su estado, según un portavoz. Este domingo, un asesor de Obama aseguró que el Gobierno todavía planea acoger en el país a 10.000 refugiados sirios durante el próximo año, pese a la matanza de París. "Aún estamos planeando aceptar a los refugiados sirios", afirmó el asesor adjunto del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes, en declaraciones a la cadena televisiva estadounidense Fox News. Rhodes subrayó que EEUU dispone de "procedimientos de escrutinio muy rigurosos para esos refugiados". Varios candidatos republicanos a las elecciones presidenciales de 2016 en EEUU han criticado al Gobierno de Obama por permitir la llegada de refugiados que huyen de la guerra en Siria. "No podremos acoger más refugiados. No es que no queramos, es que no podemos, porque no hay forma de comprobar los antecedentes de alguien que viene de Siria", declaró este domingo el precandidato presidencial republicano Marco Rubio a la cadena televisiva ABC. INFOBAE