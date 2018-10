COSTA RICA Y CUBA DISCUTIRÁN SOBRE INMIGRACIÓN CUBANA

La situación

En Peñas Blancas, frontera con Nicaragua, el Gobierno costarricense, organismos internacionales, de socorro y organizaciones de la sociedad civil, han establecido refugios para dar asistencia humanitaria a los cubanos.

El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, abordará el asunto de la inmigración cubana durante una visita oficial a Cuba programada para el 15 y 16 de diciembre, informó hoy una fuente oficial. El canciller de Costa Rica, Manuel González, dijo hoy en una conferencia de prensa que la agenda de la reunión bilateral entre Solís y el mandatario cubano, Raúl Castro, aún no está definida, pero que sí se tratará el tema migratorio. "Los puntos que se discutirán no están completamente definidos, pero yo creo que como cortesía el presidente Solís informará cuál ha sido el tratamiento que hemos dado a los ciudadanos cubanos y la importancia que le hemos asignado a este tema, es lo mínimo que deberíamos comentar", expresó González.Cerca de 2.000 cubanos que buscan llegar hasta Estados Unidos han ingresado a Costa Rica desde el pasado sábado tras el otorgamiento de una visa temporal extraordinaria de siete días de validez, que les permite cruzar el territorio. Sin embargo, el Gobierno de Nicaragua les cerró la frontera y repelió con el ejército a cerca de 800 que el domingo intentaron ingresar a ese país de manera irregular.El canciller costarricense ha dicho que la relación bilateral entre Costa Rica y Cuba es "fluida" y que no cree que la situación de los inmigrantes la vaya a deteriorar. "En este momento no vislumbro que la situación que se presenta en Costa Rica pueda tener incidencia negativa en la agenda que se está trabajando para la visita" del presidente Solís a Cuba, manifestó el ministro. "Está claramente establecido que Costa Rica ha aplicado todos los protocolos que corresponden. Hemos tratado con absoluto respeto a estos ciudadanos cubanos, les hemos dado las mejores condiciones en la medida de lo posible", aseguró. González indicó que su país está garantizando el "resguardo a estas personas, especialmente a mujeres y niños", a quienes "los hemos tratado con el mayor decoro y respeto".Esta oleada de inmigrantes llegó vía aérea a Ecuador, desde donde se movilizó a través de Colombia y Panamá hasta llegar a Costa Rica. Su objetivo es seguir su travesía por toda Centroamérica y México hasta alcanzar su destino final, Estados Unidos. Esta situación ha tensado aún más las deterioradas relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, enemistados desde 2010 por conflictos territoriales que se dirimen en la Corte Internacional de Justicia. Nicaragua acusó el domingo de "lanzar" a los cubanos hacia su territorio y de causar una crisis humanitaria, mientras Costa Rica ha rechazado esas aseveraciones y ha deplorado el uso del ejército contra los civiles cubanos, entre lo que hay mujeres embarazadas y niños. EFE