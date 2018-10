16, Noviembre, 2015 16, Noviembre, 2015 12:32 p.m. 12:32 p.m.

LA POLICÍA SALVADOREÑA SEÑALA QUE HOMICIDIOS SIGUEN A LA BAJA EN NOVIEMBRE

El director de la Policía salvadoreña, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo hoy que la cifra de homicidios registrados en noviembre muestran una baja en comparación con el mes anterior, por la "intensa labor" del cuerpo de seguridad. Landaverde reveló que hasta el 15 de noviembre fueron asesinadas 194 personas, con lo que la tasa diaria de muertes violentas se situó en 12.9. Según estadísticas oficiales, en los primeros 15 días de octubre se contabilizaron 350 asesinatos, con un promedio diario de 23.3. La disminución de asesinatos en la primera quincena de noviembre respecto a octubre es de 156, es decir de un 44.6 %. "Es una tendencia positiva la que hemos tenido en los últimos meses, pero no debemos conformarnos, debemos seguir luchando hasta obtener una reducción permanente", señaló el jefe policial. Esto en referencia a una "leve" disminución registrada en septiembre y octubre cuando se computaron 685 y 676 muertes violentas, respectivamente. La disminución es del 34 % en septiembre y del 35.8 % en octubre respecto a agosto, que fue catalogado como el "mes más violento" de la historia reciente de El Salvador, con 918 asesinatos. "Estamos teniendo los efectos del trabajo que hemos realizado durante los últimos meses, en noviembre ha sido muy intenso y prácticamente todos los días estamos obteniendo los resultados operativos", explicó Landaverde. Con los asesinatos contabilizados hasta el 15 de noviembre, suman 5,810 en lo que va de año, un 65.9 % más que los registrados en los primeros 11 meses de 2014. El director de la Policía añadió que la mayoría de las víctimas y victimarios de todos los homicidios cometidos durante este año son pandilleros. No obstante, estadísticas a las que tuvo acceso Acan-Efe revelan que los miembros de pandillas asesinados hasta el 21 de septiembre representaban el 29.8 % de todas las víctimas, que hasta entonces sumaban 4,754. De igual manera, según dichas estadísticas, facilitadas por la Unidad Central de Análisis y Tratamiento de la Información, los homicidios cometidos por "supuestos pandilleros" en el mismo lapso eran el 18.57 % del total de las muertes violentas. La entidad, perteneciente a la PNC, no detalla a quien achaca el 81.43 % de los homicidios registrados en el país centroamericano. Diferentes sectores de la sociedad salvadoreña señalan que los constantes enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y las pandillas Barrio 18, Mara Salvatrucha (MS13) y otras minoritarias son una "guerra tácita". END