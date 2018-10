16, Noviembre, 2015 16, Noviembre, 2015 7:25 p.m. 7:25 p.m.

LOS ESTEFAN RECIBIRÁN LA MEDALLA PRESIDENCIAL DE LA LIBERTAD

No se detienen las buenas noticias para los Estefan. Este lunes la Casa Blanca anunció que Emilio y Gloria Estefan serán honrados con la Medalla Presidencial a la Libertad, informó Local 10. Según el comunicado, los Estefan merecen el reconocimiento porque como hispanos sobrepasaron el idioma, el inglés y el español, allanándole el camino a otros artistas hispanos. La ceremonia de la entrega del premio será el 24 de noviembre en Washington D.C. Este honor se le confiere a aquellos que han realizado contribuciones meritorias a la seguridad e intereses de Estados Unidos, la paz mundial, la cultura u otro esfuerzo significativo ya sea público o privado. Recientemente, los Estefan estrenaron en Browadway 'On your Feet', un musical basado en su historia. Junto con los Estafan, también serán reconocidos otras 15 personas, entre ellas Barbara Streisand, James Taylor, Steven Spielberg y Yogi Berra, detalló el artículo.