¿POR QUÉ MUEREN TANTOS BEBÉS EN EL PRINCIPAL HOSPITAL DE MEXICO?

Embarazada de 35 semanas, Iracema García Verdugo, de 35 años, debió ser operada de urgencia afectada por una preeclampsia. Su hijo, David Enrique, nació el 30 de agosto en el estado mexicano de Sinaloa y murió a los cuatro días.

"Fallo en los protocolos de seguridad"

"Están escondiendo algo"

"Se me acabó el mundo"

"Me da mucha impotencia"

La defensa de las autoridades

Image caption El IMSS ya estuvo bajo la lupa este año tras la muerte de dos bebés en una clínica en Chiapas.

El padre, Francisco Cortez Mora, apenas lo vio el primer día por menos de dos minutos, su mujer ni eso. Lo escuchó llorar y nada más. Sin darles mayores explicaciones, el pediatra les dijo que había nacido con una infección y se lo llevaron al área de "cuneros". Con el correr de las horas, comenzó a mejorar y el bebé podía respirar sin la asistencia de un respirador artificial hasta que el 3 de septiembre falleció. La muerte de David Enrique no parece un caso aislado. Al instituto de seguridad social más grande de América Latina se le mueren bebés y no hay explicación. La cantidad ni siquiera está clara. Pero de acuerdo a denuncias de los padres,, en el noroeste de México. Aseguran que fallecieron a causa de laaunque los certificados de defunción que recibieron en el hospital incluyen como principal motivo el "choque séptico". El Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), responsable del, en la capital estatal Culiacán, públicamente no acepta esa cifra sino que habla de tres fallecimientos. Sin embargo,, publicados por la prensa en Culiacán, dan cuenta de 52 neonatos fallecidos entre enero y septiembre. presentadas contra el centro de salud ante la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) por parte de 19 padres que demandan saber cómo y por qué murieron sus hijos. La PGR no respondió una solicitud de entrevista realizada por BBC Mundo y el IMSS, tanto en Sinaloa como en su sede central en Ciudad de México,El IMSS aseguró la semana pasada a BBC Mundo que laera la expresada en una conferencia de prensa que funcionarios del instituto dieron el 21 de septiembre en Culiacán.Trece bebés fallecieron entre el 10 y el 30 de septiembre, aseguran los padres. Para ese entonces al hospital había llegado un grupo de especialistas para intentar dar con las causas de lo ocurrido y unade la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ya estaba en marcha. Los resultados de ese estudio, ya fueron enviados al IMSS, la PGR y la Secretaría de Salud peroEl viernes 13, el delegado de la PGR en Sinaloa, Jesús Rodríguez Prado informó que"En lade los recién nacidos hemos dado cuenta con precisión del número de servidores públicos, tanto médicos, especialistas, como personal de enfermería que será llamado a comparecer", aseguró el funcionario., añadió.Justicia es lo que decía un cartel que adornaba un altar que armaron a fines del mes pasado en la puerta del hospital en el marco de una protesta para alertar sobre la situación. "Aunque el IMSS abiertame nunca le reconoció a los familiares que hubo un, internamente lo reconoció", le dice la doctora Tere Guerra, presidenta de la organización Mujeres Activas Sinaloenses y representante legal de las familias. "Tan lo reconoció –continúa– queEsa zona de "cuneros" del hospitalmientras las autoridades investigaban. Uno de los encargados de la pesquisa era el pediatraEn una reunión que tuvo lugar a comienzos de mes en Ciudad de México entre Arriaga y otras autoridades con los padres, este funcionario pidió, según contó a BBC Mundo Guerra. "El doctor Arriaga, que no todas habían desencadenado en muertes", explicó la abogada de las familias. Guerra aseguró que otros padres no se atreven a presentar sus denuncias porcuando en el futuro deban volver a utilizar los servicios del IMSS. "(Las autoridades) están tratando de evadir su responsabilidad y, apuntó. Los padres, al menos algunos de ellos,Cortez Mora asegura que los médicos le dijeron que no sabían por qué había fallecido y le entregaron un acta de defunción que se limitaba a decir que la causa había sido un "choque séptico". La dirección del hospital no le dio una respuesta y tuvo que venir a Ciudad de México, a una reunión con las autoridades del Instituto Mexicano de Seguridad Social, para intentar encontrar una explicación. Al contar su caso cuando un grupo de padres compareció ante el Senado a comienzos de meses, no pudo contener las lágrimas. "Estamos seguros de que están escondiendo algo, que hubo negligencia, una contaminación y que no tomaron las medidas adecuadas. Es una muerte ocasionada por el Estado, ha estado omiso para aportar las pruebas para solucionar el caso", dice. Cortez Mora piensa recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que las autoridades divulguen la información que, asegura, están reteniendo. Cortez Mora es uno de los Diez padres pidieron a la fiscalía que se realicen las correspondientes exhumaciones (se espera que se lleven a cabo esta semana) para mediante autopsias poder determinar cómo murieron sus hijos.Con 26 años, Verónica Gastélum Muñoz,hasta que el último fin de semana de agosto, con 34 semanas, notó algo inusual. Gael Emiliano se movía poco y decidió ir al hospital. A llegar, le dijeron queNació un 29 de agosto con problemas pulmonares y quedó internado peroUna tarde, tras salir a almorzar, Gastélum Muñoz fue a ver a su hijo y los médicos le dijeron que tenía un color extraño, y queEmpeoró ypero estaba repleta por lo que debió permanecer en la zona de "cuneros". Gastélum Muñoz se queja de que por las noches apenas habíaDebajo de su cuna siempre había un bote de basura", cuenta Gastélum Muñoz a BBC Mundo. El bebé sufrió dos infartos el 8 de septiembre, otro más al día siguiente y murió:Falleció, de acuerdo con el acta de defunción, porSu madre cree que hubo algo más: "No es justo, esto no fue obra del Señor,, por falta de atención, por falta de insumos, por falta de limpieza, la institución era un asco, es todavía". Con el correr de los días, empezaron a divulgarsey pensó que era necesario alzar la voz y presentar una demanda. "¿Por qué no nos dan los resultados de la investigación?Creo que quieren tomar tiempo, y más tiempo y más tiempo, y lamentablemente las autoridades se los están dando", se lamenta."Me datodo lo que está ocurriendo. No sé qué estén tratando de hacer, no sé qué estén tratando de esconder", le dice a BBC Mundo Vielca Hernández López. Asegura que lasdel centro de salud estaban lejos de ser las ideales. "Batallábamos mucho por la limpieza,durábamos una semana con la misma bata para entrar al área de cuidados intensivos para ver a los bebés", explica., a ellas mismas tampoco les llega el material, batas, guantes". Residente de Guamúchil, unos 100 kilómetros al norte de Culiacán, viajó a la capital estatal para tener aapenas pesó 620 gramos y murió a los nueve días, el 25 de enero., quien al nacer tuvo un peso de 740 gramos, pasó internada en una cuna térmica ante la falta de incubadoras, pero aun así logró resistir hasta el 14 de mayo. Para ese entoncesaunque llevaba un mes y medio luchando contra una bacteria. Se trataba de, le confesó una doctora a Hernández López. Sin embargo, elno la menciona sino que habla de "insuficiencia respiratoria, renal, sepsis temprana y tardía, prematurez extrema". "Ha sido muy difícil esperarlas con tanta ilusión –dice– esperamos que en un futuro podamos embazarnos y que esta vez sea todo diferente., porque el día de mañana me vuelvo a embarazar y yo tengo esperanzas de que el IMSS cambie". "El hecho de que sean prematuros, se queja.Ése ha sido, precisamente,a la hora de intentar explicar lo ocurrido. En esa conferencia de prensa ofrecida en Culiacán el 21 de septiembre,y que se analizaba la situación de 16 pacientes. El doctor Arriaga hizo hincapié en que se trata de"Es importante que tengamos la idea de que los niños que ameritan atención se caracterizan por o tener bajo peso, o ser prematuros, o tener alguna complicación de insuficiencia respiratoria o alguna malformación en el intestino, que hace que requieran, señaló el pediatra."La investigación de un fenómeno de este tipo es una, dijo por su parte Gustavo Sánchez Huerta, pediatra infectólogo y director médico del Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza. "Las bacterias están en todos lados y las unidades de cuidados intensivos no son la excepción (...), añadió. Dos días después, en una entrevista, el director del seguro social, José Antonio González Anaya, señaló: "Ocurrió una situación de comportamiento anormal la semana pasada en el hospital yEl funcionario informó del fallecimiento de dos bebés con esta bacteria pero, explicó. El IMSS ya estuvo bajo la lupa este año cuandoen una clínica dependiente de este organismo en el estado de Chiapas. Ante el Senado, González Anaya, en una comparencia días atrás no relacionada con este incidente, admitió que existenen la institución., un organismo que, reconoció González Anaya, tiene un déficit de unos 25.000 millones de pesos (casi US$1.500 millones).