17, Noviembre, 2015 17, Noviembre, 2015 3:46 a.m. 3:46 a.m.

EX ESPOSA DE CHARLIE SHEEN SABÍA QUE EL ACTOR TENÍA VIH

La ex esposa de Charlie Sheen, la actriz Denise Richards, sabía el estado del actor neoyorquino de 50 años, que se habría contagiado tiempo después de divorciarse, en 2006, por lo que ni ella ni sus dos hijas, Sam (11 años) y Lola (10), están infectadas con VIH. Según en información recogida por Yahoo! desde Access Hollywood, un cercano de Richards, la también modelo de 44 años, difundió la noticia pues hasta ahora nadie ha querido declarar. Por su parte, “Us Magazine” difundió que ni Richards ni ninguno de los niños están infectados con el virus. “No tuvieron relaciones en los últimos cinco años o más”, precisó. Sheen y Richards se conocieron en 2000, pero comenzaron a salir en octubre de 2001, cuando ella apareció en el programa “Spin City”, protagonizado por Sheen. La pareja se casó ocho meses después y procreó a dos de los cinco hijos que tiene el protagonista de la serie “Two And A Half Men”, pues su primogénita Cassandra Jade Estevez (30 años) fue fruto de su relación con su novia Paula Profit y sus gemelos Bob y Max, de 6 años, con su tercera esposa Brooke Mueller. Tras su separación con su segunda esposa Richards (tuvo un matrimonio fugaz con Donna Peele), Sheen volvió a hacer su salvaje vida de soltero, en la que siempre abundaron actrices porno y prostitutas de lujo, antes de casarse en 2008 con la también actriz Brooke Mueller, y tras su separación recuperó sus andanzas de Don Juan. Después de su disputa pública con Chuck Lorre por su salida de “Two And A Half Men” en 2011, el actor fue despedido de la serie de CBS. Luego volvió a la TV con “Anger Management”, y en febrero de 2014, le propuso matrimonio a la ex estrella porno Scottine Rossi. La boda fue cancelada en octubre, un mes antes de la fecha en que debía ocurrir la ceremonia. El actor tiene un patrimonio neto estimado en 85 millones de dólares y presume un historial sexual con más de 5 mil mujeres. Excelsior