HONDURAS ACOGE A 200 CUBANOS QUE LOGRARON ATRAVESAR NICARAGUA

En las últimas horas el gobierno de Nicaragua acusó a Costa Rica de causar una crisis humanitaria en Centroamericana con el otorgamiento de visas extraordinarias de tránsito a más de mil 500 migrantes cubanos en su travesía hacia los Estados Unidos.

- Casi el 100 por ciento de estos ciudadanos caribeños no tiene previsto quedarse a residir en Honduras, sino solo pasar por su territorio con el objetivo de llegar a Norteamérica. - Hasta septiembre más de 9 mil 600 cubanos fueron requeridos en el territorio nacional este año. Este lunes más de 200 caribeños abarrotaron las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras para solicitar un salvoconducto que les permita cruzar y abandonar el territorio hondureño. En conversación con Departamento 19 -web de Proceso Digital especializado en temas migratorios- el cubano José Ramsés Perezcao, quien forma parte del grupo de más de 200 caribeños que se apersonaron al INM en Tegucigalpa, se quejó del trato y del tiempo que perdieron a su paso por Costa Rica y Nicaragua. En ese contexto, dijo que han encontrado alivio a su paso por Honduras pese a que el grupo permanecen el país desde el pasado viernes este día esperan recibir el salvoconducto y así continuar con su travesía que en comparación de otros migrantes es de las más largas ya que deben recorrer al menos ocho países para llegar a su destino, Estado Unidos. El creciente número de cubanos en tránsito por Centroamérica mantienen enfrentados a los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua al punto que este último llevará a organismos internacionales el problema que viven cientos de inmigrantes cubanos que intentan llegar hasta EEUU, a los cuales Nicaragua les ha cerrado el paso, informó hoy el canciller de costarricense Manuel González. Cerca de dos mil cubanos se encuentran varados desde el domingo en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, luego de que el Gobierno nicaragüense ordenara el cierre de la frontera y repeliera con el ejército a cerca de mil cubanos que intentaron cruzar irregularmente. Según el canciller González, la migración cubana no es un problema nuevo y criticó que a lo largo de los años se ha tratado con "indiferencia" a nivel internacional. "Ha habido indiferencia. No se ha querido abordar el problema de manera multinacional, en la que tenemos responsabilidad todos", expresó. Luego de solventar su situación migratoria a su paso por Costa Rica los cubanos siguen su viaje a Nicaragua y Honduras, donde en el territorio nacional no han tenido ningún tipo de inconveniente, explicó a este medio de comunicación Ramsés Perezcao. El cubano subrayó que el hospedaje y el trato de las autoridades hondureñas “ha sido excelente”. En ese sentido arguyó, que los caribeños son estafados en los países vecinos ya que los precios de hospedaje, de comida y el trámite de un salvoconducto, el cual en Honduras es gratis, son “demasiados elevados” para ellos. “Nos sentimos estafados porque en Costa Rica cuando se dieron cuenta que éramos cubanos elevarnos los costos de todos los servicios”, refirió el caribeño al tiempo que ejemplificó “allí pedimos un vuelo para un grupo de 11 cubanos para recorrer gran parte del territorio costarricense y al cotizarlo costaba 70 dólares, pero cuando se dieron cuenta de nuestra nacionalidad nos cobraron 270 dólares”. Acto seguido, indicó que los más de 200 inmigrantes salieron de su natal Cuba hace 23 días y que la mayor parte de ellos los perdieron en los países de Panamá y Costa Rica al tramitar un salvoconducto. Hasta el mes de septiembre más de 11 mil extranjeros que han ingresado irregularmente al territorio hondureño en 2015 han sido requeridos por las autoridades municipales y migratorias, según un informe del INM. El documento oficial detalla que los ciudadanos originarios de Cuba, Ghana y Somalia son los que en mayor frecuencia han llegado al territorio nacional de forma irregular. Los inmigrantes utilizan Honduras como un trampolín para poder llegar a México y Estados Unidos, países de destino de la mayoría de los requeridos. Estos ciudadanos comúnmente son requeridos en puntos fronterizos donde en las inspecciones de rutina se les exige presentar documentos y al no poderlo hacer son custodiados y puestos a la orden de las autoridades de migración quienes deciden si les otorgan o no un salvoconducto con el cual pueden circular legalmente por el país centroamericano. “Muchos países se han aprovechado de nosotros, pero aquí en Honduras no tenemos quejas”, finalizó el entrevistado quien pese a indicar su nombre no quiso ser fotografiado.

http://www.proceso.hn