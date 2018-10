17, Noviembre, 2015 17, Noviembre, 2015 10:07 a.m. 10:07 a.m.

ISIS: "DESTRUIREMOS SU CRUZ Y TOMAREMOS ROMA"

Luego de los ataques en París, el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) ha mostrado un video desde Salahudinne, provincia norteña de Irak. En él puede verse a varios de sus combatientes reivindicando su accionar en la capital francesa y amenazando a los Estados Unidos. El video, publicado por Infobae ayer lunes, muestra explícitas amenazas de un terrorista que se hace llamar Al Karar, que promete atacar Washington. En las primeras horas de hoy se conoció un nuevo comunicado de ISIS, emitido desde su capital de facto Raqqa, Siria, por su vocero oficial, Abu Muhammad al Adnani. El periódico saudita Al Sharq al Awsat, basado en Londres, hace mención del comunicado pero indica que se niega a publicarlo (al igual que varios diarios árabes) para no difundir las amenazas terroristas que llaman de forma mucho más dura y directa que el anterior que dio a conocer Al Adnani en septiembre último y que fue publicado por Europa Press. Abu Muhammad al Adnani, el vocero del grupo terrorista, apeló a sus milicianos y seguidores en Occidente para que maten de "la manera que puedan y del modo que sea" a norteamericanos, franceses, rusos y europeos, como también a ciudadanos de los países árabes que apoyan la coalición militar en su contra en Irak y Siria, al tiempo que advierte a estas naciones que pagarán un "alto precio" por los ataques aéreos y las operaciones en el territorio bajo su dominio. "Atáquenlos, asesinen soldados, jefes y tropas de los tawaghit (los que exceden las enseñanzas y los limites dictados por Alá). Maten a sus policías, agentes de seguridad y de Inteligencia, así como a los traidores apostatas y sus serviles agentes del mundo islámico. Destruyan sus ciudades y sus hogares. Amarguenles la vida y ocúpense de ellos de forma aplastante", indico Abu Muhammad al Adnani en un comunicado publicado en internet y difundido en el foro islamista adicto al grupo terrorista, Al Shams al Ansar Islam. En su comunicado, el vocero del Estado Islámico amenaza a EEUU, a Rusia y Francia, y a "todos" sus "aliados", a los que conceptualiza como "cruzados e infieles". "Los infieles no deben ignorar que el peligro de sus ciudades es mucho peor de lo que han imaginado y mayor de lo que han pensado", aseguró. "Les hemos advertido que hoy estamos en una nueva era, en la que el Estado Islámico reinará en el mundo, sus soldados y sus hijos no son esclavos. Somos personas que desde hace tiempo no conocen la derrota", asevero. "Cruzados, han experimentado en París que somos capaces de cumplir y llevar adelante nuestras palabras, lo que vosotros llamáis amenazas es una realidad del ISIS, ahora tiemblan temerosos porque no conocen la cura a sus males y tampoco la descubrirán, porque no hay cura posible. Si luchan contra nosotros, eso nos hace más fuertes y duros. Si nos dejan solos, crecemos y nos expandimos", sostuvo Al Adnani. El vocero islamista ha hecho hincapié en que la operación aérea de Francia sobre Raqqa, la capital del califato del Estado Islámico, será su "campaña final". "Terminará en derrota, acabarán muertos quienes pongan un pie en la tierra del islam, como todas las campañas previas que fueron derrotadas por los hijos de Alá, aunque en esta ocasión los perseguiremos luego de matarlos aquí y ustedes no tendrán paz en sus países y ciudades. Conquistaremos Roma, romperemos sus cruces y esclavizaremos a sus mujeres, con el permiso de Alá, el elevado", ha afirmado. Al Adnani advirtió también al presidente francés, Francois Hollande, que terminará "decepcionado" por no lograr sus objetivos militares y dejo claro que tanto los franceses como los estadounidenses, los rusos y los europeos en general deben temer al ISIS pues "los hombres del Califato los asesinarán en el momento oportuno en el lugar en el que estén", finalizó. INFOBAE