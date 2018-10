17, Noviembre, 2015 17, Noviembre, 2015 10:19 a.m. 10:19 a.m.

FRANCIA BUSCA A OTRO FUGITIVO POR LOS ATENTADOS EN PARÍS

Siete atacantes murieron el 13 de noviembre: tres alrededor del estadio nacional, tres dentro de Le Bataclan y uno en un restaurante cercano. Un equipo de hombres armados también abrió fuego contra una serie de locales nocturnos en uno de los barrios más de moda de París. Las autoridades francesas y belgas emitieron una orden judicial contra Salah Abdeslam, cuyo hermano –Ibrahim– fue uno de los atacantes. Y ahora, la agencia AP confirma que buscan a un yihadista más. El nombre del segundo fugitivo no se ha difundido. Tres funcionarios –que hablaron a condición del anonimato porque no estaban autorizados a dar detalles sobre la investigación– dijeron que un análisis indicó que una persona directamente involucrada está en paradero desconocido. Además, un video filmado durante los atentados del viernes en París, acredita la existencia del noveno asaltante, que formaba parte de uno de los comandos. Las autoridades francesas se basan en varios testimonios recogidos en los últimos días que aseguran que en el coche con el que los yihadistas se desplazaron por los distritos X y XI había tres personas, los hermanos Abdeslam y un tercero sin identificar que se encontraría en fuga. Hoy, Mohamed Abdeslam, el hermano no yihadista del primer prófugo (Salah), dio una entrevista a la señal de noticias CNN para persuadir a su hermano de que se entregue. "Evidentemente, le aconsejo que se entregue a la policía", dijo Mohamed Abdeslam en un reportaje en Bruselas para la cadena de noticias CNN. "Lo mejor sería que se entregue para que la Justicia esclarezca esta historia, ya que le recuerdo que Salah no fue aún indagado por la policía y es, por lo tanto, presuntamente inocente", dijo Mohamed en la entrevista. "No sabemos en dónde puede estar. Claro, una fuga se organiza, cuesta mucho dinero, no puede quedarse entre cuatro paredes esperando que lo vengan a buscar", añadió. Los atentados en París dejaron al menos 132 muertos y más de 300 heridos, 80 de los cuales están graves INFOBAE