EXILIO CUBANO EN MIAMI PROTESTA POSTURA DE NICARAGUA ANTE EXPULSIÓN DE CUBANOS

Cuba es uno de los 41 países cuyos ciudadanos deben pedir visa para entrar a Nicaragua. Los cubanos llegaron a Costa Rica tras un recorrido que los llevó a Ecuador por aire, y luego a Colombia y Panamá por mar y tierra, en condición migratoria irregular. Georgina Fernández le contó a el Nuevo Herald que su sobrino de 21 años, Adonis Páez, es uno de los cubanos varados en Costa Rica. Ella dijo que pudo hablar por teléfono con el muchacho, quien relató que sufrió heridas producto de las balas de goma, pero que se encuentra en buenas condiciones junto a su grupo de viaje, entre ellos dos primos y un cuñado. “Le rogamos a Dios, al pueblo de Nicaragua, que tenga misericordia y que deje pasar a esos muchachos, a esos hombres, mujeres y niños que están ahí tirados, que están huyendo de una dictadura”, dijo Fernández con la voz quebrada mientras sostenía una pancarta con fotos de sus familiares.

Más de 40 miembros del exilio cubano, junto a activistas nicaragüenses y familiares de los cubanos varados en Costa Rica se manifestaron el martes frente al Consulado General de Nicaragua en Miami para exigirle al país centroamericano que permita a los miles de refugiados continuar su travesía hacia Estados Unidos. “Esta es una crisis humanitaria, esto no es un juego, esto no es un terreno político”, dijo Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, frente al consulado ubicado en La Pequeña Habana. “Esto requiere de que ustedes y nosotros pongamos a un lado nuestras actitudes políticas y asumamos el rol ético que nos corresponde para afrontar esta situación”. El domingo, más de 1,500 cubanos fueron reprimidos por el ejército nicaragüense con bombas lacrimógenas y balas de goma cuando intentaban ingresar a Nicaragua de forma ilegal para continuar su viaje por el centro del continente hasta la frontera estadounidense, donde esperan poder acogerse a la Ley de Ajuste Cubano. Los refugiados, un creciente grupo que se estima podría rebasar las 2,000 personas, se replegaron hacia la localidad costarricense de La Cruz y el poblado fronterizo de Peñas Blancas, a la espera de que el gobierno sandinista de Daniel Ortega les conceda una visa de tránsito para retomar su viaje.Entre los nicaragüenses que se adhirieron a la protesta estaba Henry Ruiz. Ruiz piensa que es hipócrita la actitud del presidente Ortega, quien anteriormente había alabado el recibimiento de Alemania de miles de refugiados sirios. “Nosotros como nicaragüenses repudiamos y condenamos este hecho”, dijo Ruiz. “Daniel Ortega se ha llenado la boca diciendo que es un país cristiano, socialista, solidario, y aquí lo está demostrando ante el mundo de que no es eso, él no practica lo que confiesa con su boca”. Contactado por el Nuevo Herald, el cónsul Luis Martínez dijo vía email que se encuentra fuera de Miami “en un consulado móvil, atendiendo a nuestra comunidad nicaragüense”. Martínez declinó hacer comentarios ya que “únicamente nuestro gobierno está autorizado a dar declaraciones en torno a este tan delicado tema”. Sánchez intentó hacerle llegar una carta al diplomático “invitando a Daniel Ortega a que se una al concierto de naciones de la región que han demostrado una política humanitaria”, según dijo. Al menos 30,966 inmigrantes cubanos sin visa cruzaron la frontera desde México a EEUU durante el año fiscal 2015 que corrió del 1ro de octubre del 2014 hasta el 30 de septiembre del 2015. El número más alto en la última década.