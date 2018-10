18, Noviembre, 2015 18, Noviembre, 2015 7:54 a.m. 7:54 a.m.

DETENIDAS SEIS PERSONAS EN COSTA RICA POR SECUESTRO CUYO REHÉN NO APARECIÓ

La Policía de Costa Rica detuvo hoy a seis personas sospechosas de un "secuestro extorsivo", cuyo rehén no apareció, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en un comunicado. Las detenciones se realizaron en Heredia y San José (centro del país) "después de realizar siete allanamientos de viviendas, y se trata de dos mujeres de 35 y 32 años, así como a cuatro hombres de 34, 37, 43 y 52 años de edad", según la nota. Los informes policiales señalan que el 4 de noviembre de 2014, se presentó una mujer a denunciar la desaparición de su compañero sentimental, identificado como de apellido Bolaños, de 71 años. En la denuncia se indicó que un día antes Bolaños, mecánico de profesión, había salido a efectuar una cotización y desde entonces no conocían su paradero. Familiares de Bolaños dieron aviso a los agentes judiciales de que habían recibido llamadas telefónicas donde les solicitaban altas sumas de dinero a cambio de liberar a este hombre. "Aparentemente, los familiares realizaron pagos de dinero en tractos pequeños, los cuales suman aproximadamente 14,000 dólares, sin embargo, Bolaños no fue liberado", según la nota. La Policía manejaba información de que el secuestro se había producido "debido a que un familiar suyo había perdido una importante cantidad de droga". Las investigaciones en torno al caso desembocaron en los allanamientos de hoy donde, además de detener a los sospechosos, se decomisaron dos pistolas, teléfonos celulares, aproximadamente 15 millones de colones (28,000 dólares) de dinero en efectivo y otras pruebas. Las investigaciones continúan en especial para conocer el paradero de Bolaños. END