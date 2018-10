19, Noviembre, 2015 19, Noviembre, 2015 3:47 a.m. 3:47 a.m.

HONDURAS DICE QUE SIRIOS DETENIDOS NO TIENEN VÍNCULOS CON GRUPOS TERRORISTAS

El Gobierno de Honduras aseguró hoy que los cinco sirios detenidos hace dos días en un aeropuerto del país cuando pretendían viajar a Estados Unidos con pasaportes griegos robados, no tienen vínculos con grupos terroristas. "Está totalmente descartado" que los sirios detenidos pertenezcan a un "grupo de violencia", afirmó a los periodistas la directora del Instituto Nacional de Migración, Carolina Menjivar. Los detenidos, no identificados, llegaron este martes al aeropuerto Toncontín, de Tegucigalpa, la capital de Honduras, en un vuelo desde Costa Rica y su destino era Estados Unidos, según las autoridades hondureñas. Los sirios permanecen desde el miércoles en una posta de la Dirección Policial de Investigación (DPI) de Tegucigalpa y en las próximas horas serán puestos a las órdenes de la Fiscalía hondureña bajo los cargos de falsificación de documentos. Los detenidos "no tienen ningún estatus (migratorio) ni se les puede dar ningún ingreso porque están siendo investigados por documentación fraudulenta", explicó la funcionaria hondureña. Precisó, además, que los detenidos, todos de padres sirios, salieron de Grecia y pasaron por Perú y Costa Rica "hasta llegar a Honduras". Cuatro de los sirios "son estudiantes universitarios y otro es un profesional universitario", señaló la funcionaria, quien insistió en que los detenidos "no pertenecen a ningún cuerpo o organismo que presenta violencia ni tienen antecedentes en su país". Explicó, además, que los detenidos "no pueden ser solicitantes de refugio" en Honduras, porque intentaron ingresar al país centroamericano con pasaporte robado. El pasado día 13 las autoridades hondureñas detuvieron a otro ciudadano sirio, identificado como Antomios Calinteres Camontepes, en el mismo aeropuerto Toncontín. EFE