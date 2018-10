EMOTIVA CARTA DE FRANCÉS: “NO TENDRÁN MI ODIO”

timas indirectas de los ataques, ya que perdió a su esposa, quien falleció al igual que otras 129 personas el viernes.

“No sé quiénes son y no quiero saberlo. Son almas muertas. Si ese dios por el que ustedes matan nos ha creado a su imagen y semejanza, cada bala en el cuerpo de mi esposa habrá sido una herida dentro de su corazón”, manifiesta el texto. “Pero no, no les regalaré mi odio. Lo han buscado, pero responder al odio con odio sería ceder a la misma ignorancia que ha hecho de ustedes lo que son”, continúa. “Ustedes quieren que tenga miedo, que mire a mis conciudadanos con desconfianza, que sacrifique mi libertad por la seguridad (…) La he visto esta mañana. Por fin, tras tres noches de día y de espera. Estaba tan hermosa como cuando se fue el viernes por la noche, tan hermosa como cuando me enamoré perdidamente de ella, hace más de doce años”, escribió el periodista de France Bleu. “Por supuesto, estoy devastado por el dolor, les concedo esa pequeña victoria, pero será corta. Sé que ella nos acompañará cada día y que volveremos a encontrarnos en ese paraíso de las almas libres al que jamás podrán acceder”, indica la carta en Facebook, que ha sido compartido más de 135.400 veces. “Somos dos, mi hijo y yo, pero somos más fuerte que todos los ejércitos del mundo. No tengo, por otra parte, más tiempo para dedicarles a ustedes, tengo que ir junto a MElvil que se despierta de su siesta. Tiene 17 meses apenas, va a comer su merienda como todos los días, y luego vamos a jugar como todos los días y toda su vida este niño les ofenderá por ser feliz y libre. Porque no, usted no tendrá su odio”, concluye la carta.

Su mensaje ha conmocionado las redes sociales. Antoine Leiris, periodista y esposo de una de las víctimas del atentado en Francia, envió una emotiva carta a los autores del crimen con un desafiante anuncio. El periodista francés Antoine Leiris escribió una carta en su cuenta de Facebook a los terroristas responsables de los ataques en París y que mataron a su esposa. El emotivo posteo se inicia con una frase contudente: "No tendrán mi odio". "El viernes por la noche, robaron la vida de un ser excepcional, el amor de mi vida y la madre de mi hijo, pero no tendrán mi odio", escribió Leiris, al inicio de la carta. Él fue una de las víctimas indirectas de los ataques, ya que perdió a su esposa, quien falleció al igual que otras 129 personas el viernes.