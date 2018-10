MALI: LOS TERRORISTAS ENGAÑARON A LA SEGURIDAD DEL HOTEL CON UNA PATENTE DIPLOMÁTICA

7:13 a.m.

La seguridad del Hotel Radisson de Bamako atacado este viernes fue engañada por un vehículo con falsa patente diplomática, contó un periodista de Mali durante una emisión especial dede la cadena italianasobre el atentado.. Esto hizo que la seguridad y la vigilancia fuera de este hotel no haya sido particularmente alta, a causa precisamente de esta patente diplomática", dijo Mamadou Diarra, director de la radiode Bamako, al programa de Ilaria Sotis. Y agregó: "Del comando formaban parte de cuatro a ocho terroristas, equipados con armas semiautomáticas., luego el comando subió al séptimo piso y luego no se supo más nada". También se confirmó la nacionalidad de los rehenes: magrebíes, chinos, estadounidenses y tambiénAl menos 27 personas fueron reportadas muertas este viernes por la irrupción de terroristas en el Hotel Radisson de Bamako, dondeLa ex colonia francesa lleva varios años luchando contra rebeldes islamistas, y, aliado de Al Qaeda y con base en los desiertos del norte de Mali, se atribuyó la responsabilidad del ataque en un tuit. El presidente de Mali, Ibrahim Boubacar Keita, interrumpió un viaje a una cumbre regional en Chad para regresar a Bamako, según informó su oficina. INFOBAE