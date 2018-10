LOS ROSTROS DEL TERROR

El yihadista residió en la comuna bruselense de Molenbeek hasta enero. Desde entonces, se encontraba desaparecido.

Este extremista, que se hacía llamar Abu Omar Susi (en alusión a la región marroquí de donde es originaria su familia) o Abu Omar al Baljiki (el belga), se había convertido en un miembro muy activo del Estado Islámico en Siria.

Apareció en las primeras planas de los diarios belgas a principios de 2014, luego de haber llevado a Siria a su hermano Younes, de 13 años. En febrero, alardeaba de haber entrado y salido de Europa para preparar atentados en Bélgica, frustrados por la policía.

Hasna Aitboulahcen

Era prima del cerebro de los atentados de París y murió en el operativo en Saint Denis, en la periferia de París. La mujer tenía 26 años, había nacido en 1989 en la localidad francesa de Clichy-la-Garenne, en los suburbios del norte de París.

Hasna Aitboulahcen

La extremista estaba en la mira de las autoridades por tres flancos: sus conversaciones estaban siendo escuchadas por sus nexos terroristas, por su posible participación en tráfico de estupefacientes y, desde el viernes pasado, por sus vinculaciones con los yihadistas que atacaron París.

Justamente estas escuchas permitieron a los investigadores rastrear su paradero y detener a siete terroristas, además de abatir a Abdelhamid Abaaoud. Según las autoridades, ella nunca fue a Siria ni a Irak, pero sí colaboró con los atentados en Francia.

Jawad Bendaoud, el propietario del departamento de Saint Dennis en el que se alojaban los terroristas

"Un amigo me ha pedido alojar a dos de sus conocidos por tres días Les dije que no tenían colchón y me dijeron que no importaba porque sólo querían agua y rezar. Se me ha pedido un favor y yo lo he hecho", aseguró a los medios de comunicación. Y agregó: "No estaba al corriente de que eran terroristas".

Jawad Bendaoud

Bendaoud fue condenado en 2008 a ocho años de prisión por haber asesinado a su mejor amigo, que en ese momento tenía 16 años, tras una discusión por la pérdida de un teléfono móvil. En el momento del homicidio, Bendaoud tenía veinte años y se entregó a la Policía. Quedó en libertad hace un año por buen comportamiento.

El comando de Le Bataclan: Tres terroristas asesinaron a 89 personas en la noche del vienes 13 de noviembre.

Samy Amimour: muerto en Le Bataclan

Nació el 15 de octubre de 1987 en París y pesaba sobre él un mandato de arresto internacional. Amimour estuvo en Siria hace dos años. Era conocido "por la Justicia antiterrorista y fue inculpado el 19 de octubre de 2012 por asociación terrorista para delinquir (proyecto de salida a Yemen abortada) y había sido colocado bajo control judicial", según la Fiscalía de París.

Samy Amimour

Tras violar ese control a finales de 2013, había sido objeto de una orden de captura internacional. Tres de sus parientes fueron detenidos y fueron interrogados por la policía este lunes, precisó la Fiscalía.

Ismaël Omar Mostefaï, ex delincuente devenido en terrorista: muerto en Le Bataclan

El terrorista, de 29 años, era ciudadano francés de ascendencia argelina, nacido en la comuna de Courcouronnes (departamento de Essonne). Mostefai había sido condenado por la Justicia en ocho ocasiones por delitos menores entre 2004 y 2010, aunque nunca habían sido arrestados. Estaba fichado por los servicios de inteligencia por radicalización, anunció el fiscal de París, François Molins.

Ismaël Omar Mostefaï

El comando del Stade de France: Tres terroristas asesinaron a 4 personas en la noche del 13 de noviembre.

Bilal Hadfi, el terrorista "con rostro de bebé" que atacó en París

Bilal Hadfi, de 20 años, fue uno de los que detonaron explosivos y se inmolaron en las inmediaciones del Stade de France, donde jugaban Francia y Alemania. Tenía muchos alias. En internet se hacía llamar Billy du Hood. Pero en su viaje a Siria para unirse a ISIS a principios de año adoptó otros, Abu Moudjahid Al-Belgiki y Bilal Al Mouhajir.

Los servicios de inteligencia franceses lo seguían porque se estaba radicalizando en sus posturas islamistas. Pero le perdieron el rastro luego de su partida.

El vuelco en su vida se dio cuando empezó a transitar el último año de secundaria. Entonces dejó de escuchar música por considerarla algo malo, apoyaba a organizaciones terroristas como la nigeriana Boko Haram y llegó a defender en clase el atentado contra la revista Charlie Hebdo, en el que 12 personas fueron masacradas por islamistas, el 7 de enero pasado.

Su profesora Sara Staccino intentó alertar a las autoridades sobre su comportamiento. Pero no llegó a tiempo. Una semana después del ataque contra el semanario satírico, viajó a Siria a unirse a ISIS.

Suicida no identificado

Llevaba un pasaporte a nombre de Ahmad al Mohammad, nacido en la localidad siria de Idlib el 10 de septiembre de 1990, señaló en un comunicado la Fiscalía. Sin embargo, aún no se sabe si esa era su identidad.

No identificado

El gobierno griego había indicado que el individuo portador del pasaporte hallado en París había sido registrado en la isla griega de Leros en octubre. "Llegó a la isla de Leros el 3 de octubre, donde fue registrado según las reglas de la Unión Europea", había indicado el ministro griego de la Protección de los Ciudadanos, Nikos Toskas.

El comando que atacó los bares y restaurantes: dos terroristas asesinaron a 40 personas en establecimientos de los distritos X y XI de París el viernes 13 de noviembre por la noche

Brahim Abdeslam: murió en los ataques

El viaje de Brahim Abdeslam de dueño de un bar a suicida con bomba sigue siendo un misterio, al igual que el paradero de su hermano menor Salah, quien ahora es el prófugo más buscado de Europa pero que hasta hace poco era el administrador de Les Beguines, el bar de Brahim.

Brahim Abdeslam:

Salah Abdeslam: prófugo

El terrorista francés Salah Abdeslam, de 26 años, continúa con paradero desconocido. Ahora, según el diario español ABC, la Policía francesa ha distribuido una imagen que se corresponde con la nueva identidad de este extremista, en la que aparece con gafas, un nuevo peinado y responde al nombre Yassime Baghli.

Sobre Salah Abdeslam pesa una orden de búsqueda y captura internacional por participar en las tareas logísticas y ser quien alquiló el vehículo en el que los terroristas se trasladaron hasta la sala de conciertos Le Bataclan, el epicentro de los atentados del viernes 13, en los que fallecieron 132 personas en ataques simultáneos.

El sábado 14 fue detenido en la frontera con Bélgica junto a otros dos individuos, pero las autoridades locales lo dejaron marchar porque su nombre aún no sonaba como responsable de los atentados.

Las voces de ISIS

Fabien Clain grabó la reivindicación de los atentados

El texto de reivindicación de los atentados del 13 de noviembre en París en nombre del Estado Islámico (ISIS) fue leído en una grabación difundida por internet y filmada en Siria por el yihadista francés Fabien Clain, indicaron este martes fuentes allegadas a la investigación.

Fabien Clain

Clain, de 35 años, era cercano a Mohamed Merah, el extremista francés que fue abatido en 2012 tras matar a tres soldados franceses y tres alumnos de un escuela judía en Toulouse, en el sur de Francia. Fabien Clain, alias Omar, es considerado uno de los organizadores de una red de envío de combatientes islamistas a Irak para luchar contra el ejército de Estados Unidos. Juzgado en enero de 2009, fue condenado a cinco años de cárcel.

Jean-Michel Clain, el cantante

La voz de Jean-Michel Clain suena de fondo en la grabación de su hermano, Fabien.

Fabien Clain y su hermano Jean-Michel, que se criaron en Toulouse, son dos musulmanes conversos que se radicalizaron a principios de los años 2000. Ambos se habían acercado a una comunidad islamista dirigida por un francés de origen sirio Olivier Corel, mayor que ellos y a quien consideraban un guía espiritual.