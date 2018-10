22, Noviembre, 2015 22, Noviembre, 2015 9:40 a.m. 9:40 a.m.

DONALD TRUMP A FAVOR DE LA SIMULACIÓN DE AHOGO COMO MÉTODO DE INTERROGACIÓN

Donald Trump, el magnate norteamericano que encabeza los sondeos de las elecciones primarias republicanas para las presidenciales de 2016, se declaró a favor de restablecer el uso de la simulación de ahogo, un método de interrogación considerado como tortura. El precandidato a la presidencia estadounidense declaró, en el programa "This Week" del canal televisivo ABC, que restablecería la simulación de ahogo como método de interrogación, y estimó que "es poca cosa" comparado con lo que hacen los terroristas del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés). El método llamado "waterboarding", practicado por la CIA, consiste en echar agua sobre una tela que tapa la nariz y la boca de la víctima. Fue instaurado por la administración del presidente George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre; es considerado como un tipo de tortura por las Naciones Unidas y fue prohibido por el actual presidente Barack Obama. El método ha sido utilizado por lo menos con tres presos, según un informe del Senado estadounidense, consigna AFP. "Creo que el 'waterboarding' es poca cosa comparado con lo que nos han hecho sufrir", declaró Trump, quien puso como ejemplo la decapitación del periodista estadounidense James Foley por un verdugo del grupo Estado Islámico en agosto de 2014. Trump, que provocó un enésimo escándalo la semana pasada al proponer que se fichen todos los musulmanes en Estados Unidos, estimó que habría que vigilar y fichar a todos los refugiados sirios que son acogidos en suelo norteamericano. Reiteró su oposición a la acogida de estos refugiados, pero reconoció que para el presidente Obama se trataría de cumplir con su promesa de recibir a 10.000 durante el año que viene. "No tenemos la menor idea de quiénes son estas personas. Cuando los refugiados sirios empiecen a llegar en masa a nuestro país no sabremos si son miembros del Estado Islámico, no sabemos si son un caballo de Troya", expresó el precandidato. Los atentados de París provocaron un agitado debate sobre la acogida de refugiados en Estados Unidos cuando se informó que dos de los miembros del comando habían entrado a la Unión Europea por el mismo camino que los refugiados de la guerra en Siria. INFOBAE