CASI LA MITAD DE MEXICANOS APRUEBA GESTIÓN DE PEÑA NIETO, SEGÚN SONDEO

Un 42 % de los mexicanos aprueba la gestión del presidente Enrique Peña Nieto , siete puntos porcentuales más que en agosto pasado, pero un 58 % piensa que el país va por mal camino, reveló hoy una encuesta publicada en un diario local. Según el sondeo del diario El Universal, que se llevó a cabo del 16 al 19 de noviembre, un 51 % reprueba mucho o algo la gestión del mandatario, mientras que un 7 % ni aprueba ni reprueba, detalla Efe. Aunque los que valoran positivamente su gestión han aumentado desde el 35 % de agosto pasado, Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), todavía está lejos de su popularidad de febrero de 2013, cuando tenía un 56 % de aprobación y sólo un 29 % de reprobación. En el estudio se pidió también a los consultados que calificaran entre muy buena/buena o mala/muy mala la opinión que tienen del jefe de Estado. En este sentido, un 25 % de los encuestados tiene una imagen positiva, mientras que un 47 % piensa negativamente de él. El resto no se pronuncia al respecto. Sobre las reformas estructurales, como la educativa, la de telecomunicaciones o la energética, impulsadas durante la Administración de Peña Nieto (2012-2018), casi la mitad de los entrevistados (48 %) piensa que perjudicarán el país, frente a un 37 % que consideran que ayudarán al desarrollo nacional. Un 58 % de los mexicanos cree que el país va por "mal camino", mientras que un 23 % piensa que avanza positivamente y un 18 % considera que la senda tomada por la nación no es "ni buena ni mala". Asimismo, solo un 18 % percibe que el presidente "tiene los problemas bajo control", mientras que un 78 % de la ciudadanía siente que lo "están rebasando". Con ello, 28 de cada 100 mexicanos opina que el país está "mucho peor" tras su llegada al poder en diciembre de 2012, mientras que un 21 % considera que la situación está "algo peor" y un 25 % opina que no ha cambiado. Por último, un 32 % opina que Peña Nieto no ha hecho "nada" bueno hasta el momento, una respuesta predominante en la encuesta, mientras que en un segundo lugar, con un 17 %, los encuestados considera que hay avances en "programas sociales y el combate a la pobreza". La encuesta incluyó entrevistas cara a cara a 1.000 mayores de 18 años en todo el territorio nacional, tiene un margen de error de +/- 3,53 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %.