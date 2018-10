23, Noviembre, 2015 23, Noviembre, 2015 7:46 a.m. 7:46 a.m.

BUSCAN A SOSPECHOSOS DE DISPARAR CONTRA MULTITUD EN NUEVA ORLEANS

La policía de Nueva Orleans busca a varios sospechosos que dispararon en un parque de la ciudad donde unas 500 personas participaban en la grabación de un video musical, y que dejó 17 lesionados. El jefe de policía de Nueva Orleans, Michael Harrison, dijo que se cree que varias personas fueron las responsables de disparar a la multitud aunque no se ha identificado a ningún sospechoso. Harrison informó que los policías vigilan los alrededores donde se registraron los hechos la noche de este domingo y observan los videos de vigilancia del incidente para detectar a los sospechosos. La estación WWL-TV informó que de acuerdo con varios testigos, al menos dos hombres armados dispararon contra la multitud, mientras que la policía señaló que todos los lesionados fueron reportados este lunes en condición estable. La balacera se registró al termino de la fiesta anual del Nine Times Social Aid & Pleasure Club en Bunny Friend Park a la que asistían unas 500 personas y era aprovechada para la grabación de un video musical. El alcalde de Nueva Orleans, Mitch Landrieu, dijo que era muy difícil para la policía el controlar a un grupo de jóvenes que deciden sacar armas y resolver las controversias con cientos de personas entre ellos. El portal de noticias The Times Picayune refirió que la fiesta estaba siendo monitoreada por agentes de la policía de Nueva Orleans, pero los testigos dijeron que los agentes comenzaron a dispersarse luego que la celebración transcurría sin novedad. De acuerdo con algunos reportes de prensa, la policía volvió al lugar al registrarse los hechos, que se cree podrían estar relacionados con riñas entre pandillas. 24 horas