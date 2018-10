24, Noviembre, 2015 24, Noviembre, 2015 2:37 a.m. 2:37 a.m.

DERRIBO DE AVIÓN MILITAR RUSO: UNA "PUÑALADA EN LA ESPALDA", DICE PUTIN

Turquía derribó este martes un avión de combate ruso por violar en repetidas ocasiones su espacio aéreo y hacer caso omiso a las advertencias. El ejército turco dijo en un comunicado que un avión de combate no identificado violó repetidamente el espacio aéreo de Turquía en la región de Hatay's Yaladag -cerca de la frontera con Siria- sobre las 9:20 horas (local). Tras emitir varias advertencias, dos F-16 turcos respondieron, según el comunicado. Según Turquía, se lanzaron 10 advertencias al jet ruso. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que el derribo del avión ruso era una "puñalada en la espalda que tendrá serias consecuencias para la relación de Rusia con Turquía". La agencia de noticias semioficial Anadolu cita fuentes presidenciales turcas reportando que un SU-24 ruso había sido "golpeado". Sin embargo, la agencia estatal rusa Sputnik dijo que "de acuerdo con informes preliminares, el avión fue abatido a tiros desde el suelo". Funcionarios rusos negaron que el avión haya violado el espacio aéreo turco. Según Anadolu, el jet ruso cayó en el lado sirio de la frontera. El destino de los pilotos aún no está claro, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo que lograron saltar en paracaídas, según Sputnik. Siria está envuelta desde hace cuatro años y medio en una brutal guerra civil, que ha matado a cientos de miles de personas, obligado a millones a huir, y arrasado ciudades enteras. Turquía se opone con vehemencia al régimen sirio de Bachar al Asad. Rusia está apuntalando al régimen de Asad. El embajador de Turquía en Estados Unidos, Serdar Kilic, tuiteó sobre el incidente: "Entiendan esto: Turquía es un país cuyas amenazas deben tomarse con seriedad y deben escucharse. No pongan a prueba la paciencia de Turquía. Intenten ganarse su amistad". Un momento complicado El derribo del avión ruso puede obstaculizar los esfuerzos para formar un frente unido contra el grupo terrorista ISIS según Sajjan Gohel, director de seguridad internacional de la Fundación Asia-Pacífico. "Es mucho lo último que se necesita en este momento, sobre todo a raíz de los atentados de París, cuando había esperanza de que Rusia podría formar una alianza con Francia y con Estados Unidos en contra de ISIS", dijo Gohel. "Esto va a complicar las cosas. Esto va a añadir tensiones innecesarias que realmente no eran necesarios en esta coyuntura crítica." Turquía ha acusado varias veces a Rusia de interferir en su espacio aéreo. "Ellos los han amenazado en el pasado Y aunque las relaciones económicas entre los dos países son fuertes, políticamente, ha habido tensiones recientemente", dijo Gohel. La OTAN monitorea de cerca la situación Turquía es miembro de la alianza militar de la OTAN, que considera un ataque a un miembro como un ataque contra todos. El Consejo de la Alianza sostendrá una reunión de emergencia este martes para discutir el incidente. Un funcionario de la OTAN dijo a CNN que la alianza estaba monitoreando de cerca los acontecimientos y que estaban en contacto con las autoridades turcas. No hicieron comentarios sobre un posible contacto con Rusia.