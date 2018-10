6 CELEBRIDADES QUE VENCIERON AL CÁNCER DE MAMA

El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres a nivel mundial y aunque no se conoce a ciencia cierta la causa específica, actualmente la tecnología nos permite tener una esperanza mayor de vida y varias formas de prevenirlo conociendo algunos de los principales factores de riesgo. Diversas celebridades en todo el mundo han padecido de tumores mamarios y han logrado salir victoriosas en su lucha contra el cáncer, logrando ser portavoces importantes para promover la prevención y detección oportuna. A continuación te decimos algunas de las más representativas y estandarte de esta lucha.La novia de México fue diagnosticada en 1997, logrando, por medio de cirugía, que el tumor maligno fuera extirpado sin mayores complicaciones. Actualmente, participa en labores altruistas dedicadas a ayuda a mujeres con este padecimiento.En febrero del 2006, la cantante canceló varios de sus compromisos musicales para someterse a una mastectomía, logrando erradicar la enfermedad. Actualmente se dedica a trabajar a favor de la prevención y ayuda a mujeres con el mismo mal mediante su fundación Sherly Crow Imaging Center.Para esta celebridad, el diagnóstico de cáncer llegó el día en que murió su padre, recibiendo dos golpes muy duros en su vida en julio de 1992. La actriz se practicó una mastectomía del seno derecho superando por completo la enfermedad. Como sobreviviente, participa en distintos movimientos y abrió el Olivia Newton-John Cancer Center para ayudar a más mujeres en la lucha contra el cáncer.Con el fin de reducir las probabilidades de desarrollar cáncer de mama, al igual que su madre, la actriz anunció que se sometió a una mastectomía doble. La decisión la hizo al enterarse que era portadora del gen BRCA1, que contribuye al desarrollo de esta afección en senos y ovarios, previniendo la aparición de la enfermedad y logrando que el mundo conociera que por medio de un estudio se pueda saber las posibilidades de presentar un tumor, logrando concientizar a un alto porcentaje de mujeres y convirtiéndose en la imagen de la lucha contra este padecimiento.La actriz detectó a tiempo el cáncer a través de la prueba genética BRCA y decidió someterse una mastectomía doble. A partir de ahí creó la fundación The Right Action for Women, para ayudar a mujeres con bajos recursos a realizarse estudios médicos para una detección oportuna.En 2007 a la cantante le extirparon un quiste en un seno, logrando detener la enfermedad y convirtiéndose a partir de ese momento en vocera de la Fundación Iniciativa para Vivir para concientizar a todas las mujeres sobre el cáncer de mama.Con 33 años y en un momento clave en su carrera, Adamari López fue diagnosticada con cáncer y aunque sobrevivió al mal, su vida cambió para siempre. La actriz y presentadora se convirtió en una fuerte activista en pro de la lucha contra el cáncer de mama y siempre pone de ejemplo ante miles de mujeres, lo que a ella le sucedió.Para un buen diagnóstico de cáncer de mama, la biopsia es la mejor herramienta para lograrlo y por medio de ésta se puede determinar la extensión del cáncer y el tipo de tratamiento que es necesario utilizar. Para un tratamiento óptimo, es necesario una terapia multidisciplinaria por un grupo de especialistas, ya que cada paciente y la etapa o momento en que se diagnostica la enfermedad varían. En CTCA, un equipo de médicos especialistas en México, liderados por el Dr. Antonio Maffuz, reconocido oncólogo mexicano y miembro de la Red de Médicos de Cancer Treatment Center of America, trabajan de la mano con médicos de Estados Unidos para brindar atención y buscar la mejor opción de tratamiento en los cinco hospitales del Centro. caras.com.mex