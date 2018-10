BARACK OBAMA LE ENTREGÓ LA MEDALLA DE LA LIBERTAD A GLORIA ESTEFAN

10:08 a.m.

Los cubano-estadounidenses Gloria y Emilio Estefan recibieron este martes en la Casa Blanca la Medalla de la Libertad de manos del presidente Barack Obama, en una ceremonia que premió también a artistas como Barbra Streisand, Steven Spielberg y James Taylor.

De acuerdo con la Casa Blanca, Gloria "representa la historia de los Estados Unidos y del potencial de aquellos que se dedican a su talento para construir sueños", y con ello pudo llevar "el espíritu de La Habana a Miami y mucho más allá".

Con relación a Emilio Estefan, la presidencia estadounidense señaló que demostró que "el poder de la música trasciende los límites culturales, sociales y económicos".

Gloria Estefan, conocida por éxitos como "Conga" y "Rhythm is Gonna Get You", ha ganado siete premios Grammy y es una de las artistas más populares con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo.

En la ceremonia, Obama bromeó repetidamente con James Taylor. "No tengo dudas en llamarlo mi amigo. Es lo que pasa cuando uno se ha pasado cuatro décadas diciendo 'sólo llama mi nombre, sabes que vendré corriendo'", dijo Obama, en referencia a la famosa canción "Tienes un amigo".

El presidente también arrancó carcajadas al presentar la medalla al célebre violinista Itzhak Perlman: "Cuando le preguntaron cuál era su sonido favorito, dijo que era el de las cebollas friéndose en una sartén. ¡Este hombre realmente sabe cómo vivir!", dijo Obama.

La lista de premiados incluyó también a dos leyendas del béisbol, Willie Mays y Yogi Berra, este último falleció el pasado septiembre y estuvo representado en la ceremonia por su hijo.

La Casa Blanca condecoró a la matemática negra Katherine Johnson, quien trabajó en la antecesora de la agencia espacial estadounidense NASA; a la primera mujer negra electa al Congreso, Shirley Chisholm; a la senadora Barbara Mikulski y al congresista Lee Hamilton.

El año pasado, la escritora chilena Isabel Allende, quien reside en los Estados Unidos, recibió la condecoración de manos de Obama en una ceremonia en la Casa Blanca.