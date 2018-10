26, Noviembre, 2015 26, Noviembre, 2015 3:44 a.m. 3:44 a.m.

UNA DE LAS HERMANAS KARDASHIAN PODRÍA ESTAR CONTAGIADA DE VIH

None

Después de que se diera a conocer que Charlie Sheen era VIH positivo, el tema volvió a cobrar fuerza, debido a que parece que una de las hermanas Kardashian está preocupada porque podría estar contagiada. Medios internacionales aseguran que Kylie Jenner tiene dudas, porque una de sus parejas sexuales tuvo intimidad con una examante del actor. De acuerdo con The Mirror y con la revista InTouch, la menor del famoso clan teme por su salud, debido a que su novio tuvo intimidad con una actriz transgénero de nombre Mia Isabella, quien también fue conquista del protagonista de Two And A Half Men. Los medios precisaron que el encuentro de Tyga con Mia fue después de que Sheen se contagiara, por lo que Kylie también podría estar infectada. “Una vez que la madre de Kylie, Kris Jenner, descubrió que Tyga tenía una conexión con la mujer con que Charlie se involucró, quedó preocupada”, precisó una fuente cercana a las estrellas del reality Keeping Up With The Kardashians. Detalló que la exesposa de Caitlyn Jenner le pidió a la joven que terminara su relación amorosa con el rapero, debido a que teme que la contagie y tenga que lidiar con el virus el resto de su vida. Ante la insistencia de su madre, Kylie Jenner enfrentó a Tyga, quien negó los encuentros sexuales, detalla Televisa.