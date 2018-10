26, Noviembre, 2015 26, Noviembre, 2015 4:21 a.m. 4:21 a.m.

RICHARD GERE: "ES AMORAL E INMORAL ECHAR A LA GENTE DE SU CASA"

El actor y activista social Richard Gere consideró hoy que es "amoral e inmoral" echar a la gente de su casa por un desahucio y "ni siquiera es práctico", dijo, porque cuesta "mucho más dinero" luchar contra la exclusión social si se llega a esa situación que si se afronta antes. Gere aprovechó su visita a España para presentar su última película, "Time Out of Mind", en la que protagoniza a un mendigo que vaga por Nueva York, para participar en un desayuno informativo en Madrid sobre las personas sin hogar. El intérprete hizo un llamamiento para que la gente se comprometa a intentar mejorar las cosas. "Podemos cambiar el mundo y lo podemos hacer juntos", dijo. En el turno de preguntas fue cuestionado también por el terrorismo yihadista, un asunto en el que no quiso profundizar desde el convencimiento de que no es lo suficientemente inteligente ni sabio para hacerlo, se justificó. Pero al hilo de los atentados de París, advirtió que "la venganza nunca ayuda a nadie". "No creo -afirmó- que haya ayudado en ninguna situación, de ninguna manera, a ninguna de las partes. Quizás momentáneamente uno se sienta mejor, pero al final no ayuda". Abogó por analizar en profundidad las causas de este terrorismo, así como de que haya jóvenes europeos "educados y de clase media" que se sienten atraídos por grupos terrorista como Daesh, detalla Fox News Latino. Sobre el problema de los refugiados que están llegando a Europa huyendo de la guerra en Siria o Irak advirtió de que están "a punto de caer por el precipicio de la desesperanza" y de que hay que ayudarles. "Si tuviéramos la sensación de que todos estamos en el mismo barco podríamos resolver los problemas más rápidamente", añadió.