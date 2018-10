26, Noviembre, 2015 26, Noviembre, 2015 4:41 a.m. 4:41 a.m.

TURQUÍA DIFUNDE GRABACIÓN DE ADVERTENCIA A AVIÓN RUSO

Turquía dio a conocer grabaciones de audio de lo que informó fueron las reiteradas advertencias de las fuerzas turcas al piloto del avión ruso antes de derribarlo en la frontera con Siria. Las grabaciones, a las que la Associated Press tuvo acceso este jueves, indican que el avión recibió varias advertencias y pedidos de cambio de rumbo cuando se acercaba al espacio aéreo turco. Turquía derribó el bombardero ruso Su-24 el martes e insistió que había violado su espacio aéreo a pesar de las advertencias reiteradas. Fue la primera vez en medio siglo que un miembro de la OTAN derribó un avión ruso. Un piloto ruso sobreviviente ha negado que su avión penetrara en el espacio aéreo turco y rechazado que la tripulación recibió advertencias reiteradas. La serie de 10 clips de audio, atribuida a las Fuerzas Armadas Turcas, fue entregada por la oficina del primer ministro. En las grabaciones se escucha una voz que dice en mal inglés: "Habla fuerza aérea turca en guardia. Usted se acerca al espacio aéreo turco. Tuerza rumbo al sur inmediatamente". La mayor parte del audio es casi inaudible y apenas comprensible, pero el tono de voz se vuelve más agitado a medida que se repiten las advertencias aparentemente sin acuse de recibo. En el audio se escuchan solamente las advertencias turcas, ninguna respuesta de un piloto ruso. No estaba claro si el gobierno turco recibió pero no difundió las respuestas rusas o si los pilotos rusos no respondieron a las advertencias o siquiera si las recibieron. Los dos pilotos rusos se expulsaron de la cabina, uno de ellos fue muerto por milicianos en Siria mientras que su compañero fue rescatado por comandos del ejército sirio. Un infante de marina ruso murió durante la operación de rescate. En declaraciones televisadas desde la base rusa en Siria, el navegador sobreviviente del avión, capitán Konstantin Murajtin, insistió que el avión no penetró en espacio aéreo turco "ni por un segundo". Rusia anunció el miércoles que instalará misiles antiaéreos de largo alcance en su base en Siria y destruirá cualquier blanco que amenace a sus aviones. Un periodista de la agencia noticiosa estatal RIA Novosti en Siria informó que se entregaron misiles S-400.