TODO LO QUE NECESITAS SABER PARA SOBREVIVIR AL 'BLACK FRIDAY'

El 'viernes negro' se ha popularizado en tiempo exprés: el pistoletazo de salida a las compras pre-navideñas comienza ahora con esta mini-maratón de rebajas, que en muchas tiendas empieza hoy mismo, 26 de noviembre, y se prolonga hasta por lo menos el lunes, también conocido como Cyber Monday, aunque hay tiendas como, por ejemplo, Amazon que lleva ofreciendo descuentos desde el pasado día 23.

La lista de firmas y tiendas que se han sumado al Black Friday este año es larga y jugosa, aunque a este lado del charco las compras palidecen en comparación con Estados Unidos: allí las tiendas han ido abriendo cada año más temprano, primero a las 4 o 5 de la mañana, más adelante directamente al filo de la medianoche, y hoy en día hay centros de compras famosísimos, como Walmart, Macy's o Target, que abren sus puertas la tarde del mismo día de Acción de Gracias, a pesar de que este día sea una fiesta familiar a la altura de la Navidad. El 'viernes negro' es tan popular que cada año desde estadistas hasta el propio Google analizan al detalle las mejores maneras de, no sólo no morir en el intento, sino volver a casa con las bolsas llenas de gangas y sin que tiemble la tarjeta. ¿Quieres aprender de los profesionales? Así se sobrevive al Black Friday.

1. Compra regalos, sobre todo electrónicos

Vale, un 'bajón' si eres una adicta a la moda y llevas meses esperando este días, pero según la revista 'Forbes' las principales rebajas fashion, sobre todo si son de temporada,no llegan hasta el mes de enero. El Black Friday, por otra parte, ofrece suculentos descuentos pre-navideños en ese iPhone que llevabas tiempo queriendo comprarte, o la cámara de fotos que tenías previsto regalarle a tu hermano. En Media Markt los descuentos han comenzado hoy, y el plazo de devoluciones se amplía hasta finales de enero.

2. Usa la regla del 40%...

Precisamente por lo que comentábamos antes: muchas firmas de moda ofrecen descuentos en este día, aunque no tan suculentas como las que llegarán después de Navidad. Al fin y al cabo, los ciclos de tendencias de la moda, especialmente en tiendas como Zara o H&M donde la moda es prácticamente 'exprés', son mucho más rápidos que el resto: jerséis nuevos ves casi todas las semanas en las tiendas.Smartphones nuevos, no tantos.

Lo que esto quiere decir es que, para sacarle provecho al 'viernes negro' y no comprar sin ton ni son, es fundamental hacerlo pensando en cuánto podrán estar rebajadas las prendas en el futuro. Una regla de oro, que también nos llega vía 'Forbes', es no comprar ninguna prenda que no esté rebajada al menos un 40%. Algunas tiendas que han adelantado que alcanzarán estas cifras: Topshop, Women's Secret o El Corte Inglés, ofrecen desde hoy descuentos de hasta el 50% en prendas seleccionadas.

3. ... o en su defecto la del 20-30% + gastos de envío

Vale, ninguna de esas firmas es tu favorita... no hay que desesperarse. Muchísimas tiendas ofrecen descuentos de hasta el 30% en compras online, una rebaja más que aceptable si los gastos de envío son gratuitos. Fundamental mirar la letra pequeña para exprimir al máximo tus compras. Una firma que ofrece este 'combo' es Oysho, que en su tienda online ofrece los mismos descuentos que en la tienda física (20%) y sus gastos de envío no se pagan: si la rebaja es menos 'potente' que otras, aprovecha para sacarle partido a este aspecto comprando de golpe varias prendas, o incluso comprando prendas poniéndote de acuerdo con una amiga. También encontrarás suculentos descuentos en Amazon, una de las grandes tiendas on line que celebra de manera muy especial tanto el Black Friday como el Ciber Monday.

4. Olvídate de las dos normas anteriores si compras en una maison

Si vas a invertir en una prenda o un accesorio de altos vuelos, léase, un bolso acolchado de Dior, el slingback de Chanel, o un dos piezas de Prada, déjate la calculadora en casa y compra sin más. Las prendas de alta gama rara vez ofrecen descuentos elevados, ni siquiera después de Navidad, así que si encuentras algúnstore que las incluya en su Black Friday, aprovecha.

5. Haz uso del cambio horario

Sobre todo si vas a hacer compras online en tiendas internacionales. En Estados Unidos casi todas las compras del 'viernes negro' se pueden hacer online, y los descuentos son más agresivos; tanto que puede que te compensen los gastos de envío en las tiendas en las que se realizan envíos a todo el mundo. Además, tienes la ventaja de no tener que levantarte a las 5 de la madrugada para ser la primera: el horario de apertura de los stores en Nueva York lleva seis horas de diferencia con España. A las 5am de allí serán las 11 de aquí. Eso sí: fundamental comprobar que las tiendas disponen de envíos internacionales específicos del Black Friday o el Cyber Monday('Black Friday International Shipping').

6. Si vas de tiendas, llévate el móvil... y snacks

Y una bebida isotónica, ya que estás. Nada de hacer paradas extraordinarias para comer y beber. Aunque las compras online son un regalo para quienes odien las aglomeraciones y las colas eternas en probadores y cajas, hay veces que no hay más remedio que calzarse unas buenas deportivas, hacer de tripas corazón y lanzarse a las calles. Sobre todo si lo que queremos es 'arrasar' con las tiendas de ropa, en las que hace falta probarse las prendas.

Un consejo útil en estos casos es llevar siempre el teléfono móvil encima,especialmente si tiene conexión a Internet. El motivo: podemos comparar descuentos in situ con otras tiendas, o directament con Amazon, para ver si realmente estamos comprando al mejor precio. Otra ventaja de llevarse el móvil (y consultarlo) es que, aunque no te ahorres la cola del probador, si puedas hacerlo con la de la caja: una vez de hayas probado la prenda, cómprala directamente desde una App.

7. Fíate de 'San Google'

Hace un tiempo que Google es capaz de lanzar predicciones con lo que se va a llevar cada temporada, simplemente fiándose de la popularidad de sus búsquedas, y este año ha hecho lo mismo con el Black Friday. Sus datos se centran en el tráfico de compras realizadas por sus usuarios el año pasado, así como sus geolocalizaciones, y se resumen en varios tips aplicables sobre el terreno, entre ellos que el mejor horario para ir de compras es por la mañana o a última hora del día, ya que el máximo número de compradores se concentra en el tramo de las 2 a las 4 de la tarde, o su recomendación de comprobar antes de salir de casa que nuestra tienda preferida tiene lo que buscamos en stock.

8. Piensa que lo peor está por venir

¿Odias las rebajas? No eres la única. Es una razón ideal para quedarse en casa y olvidarse de la vorágine de compras de ahí fuera... Eso sí, si necesitas algo de motivación extra, piensa que lo peor, seguramente, aún está por venir. Aunque un fin de semana de descuentos sea el equivalente a colas interminables y caminatas de una tienda a otra, las compras en período de Navidad, especialmente desde la semana anterior a Nochebuena, y hasta pasada la noche de Reyes, reúnen aún a más gente, y es todavía más complicado que lo que quieras comprar no esté agotado. Si ya tienes una lista de compras pre-navideñas hecha, ármate de paciencia y... ¡suerte!

