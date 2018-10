LA PELÍCULA QUE MÁS VALORA WILL SMITH

Ha estado dos veces nominado al Oscar (por 'Alí' 'En busca de la felicidad' ), y tiene en su currículum sagas tan poderosas como 'Men in Black' o 'Dos policías de negro', por no hablar de la vez que salvó a los Estados Unidos de una invasión alienígena en 'Independence Day' . Pero ninguno de los títulos citados supera, para Will Smith , el valor de su película favorita: 'Soy leyenda' (Francis Lawrence, 2007). "Estoy obsesionado con introducir pequeños dramas de personaje en envoltorios de blockbuster, y el mayor éxito que he logrado bajo esa premisa es 'Soy Leyenda'", afirma Smith, que considera que aquella película "podría haber sido una obra de teatro. Ya sabes: un solo hombre, su perro... por lo general pensarías que se necesita algo más que eso para lograr un éxito en taquilla, pero a día de hoy esa película sigue siendo mi mejor estreno y la segunda en recaudación total". Smith recuerda también cuando, en sus inicios, empezó a trazar un plan junto a su socio James Lassiter para convertirse en un actor de éxito: "Le dije que quería ser la mayor estrella de cine del mundo, me respondió que investigaríamos cómo podíamos lograr eso, y me trajo una lista de las 10 películas más taquilleras de la Historia. Las analizamos y descubrimos que en todas ellas siempre había efectos especiales, criaturas y una historia de amor, así que empezamos a buscar proyectos que tuvieran esos tres ingredientes". Fotogramas