ESPOSA DE LEOPOLDO LÓPEZ: "ME QUIEREN MATAR"

"Mis profundas condolencias a Acción Democrática (AD) y a la familia del secretario general de AD por elque vivimos la noche de ayer en la tarima", dijo Lilian Tintori en la apertura de la conferencia de prensa que brindó este jueves. Luego pasó a relatar los hechos: "La candidata Rummy Olivo iba a comenzar a cantar una canción y en ese momento se escucharon una ráfaga de diez tiros", dijo la esposa de Leopoldo López. "Nos tiramos al piso y lo que hice fue revisarme el cuerpo porque sentía que los habían dado a mí. Me quieren matar" También relató cómo terminó incendiada una avioneta que utilizaba su equipo para trasladarse durante la gira de campaña en Altagracia. Afirmó que tras dejar la aeronave para irse a los actos de campaña, esta fue saboteada por agentes del gobierno. "La avioneta no tenía frenos. Aterrizó en Altagracia y no tenía frenos. Se fueron contra el monte, lograron parar la emergencia y cuando se dieron cuenta que se incendiaba pudieron salir de allí con terror. No tengo dudas que crearon ese escenario. No tengo dudas que esa avioneta fue intervenida por el régimen. Y no me da miedo decirlo", dijo Tintori.Luego se enfocó en las elecciones del 6 de diciembre, que renovará una parte sustancial de la Asamblea Nacional y podría cambiar radicalmente el reparto de poder en el pleno: "Queremos vivir los que vivió Argentina hace tres días: cambio, triunfo y democracia". También llamó a sus partidarios les pidió "vestirse de blanco" noche y día a partir de ahora, y aseguró que "el venezolano ya decidió cambiar, la gente decidió que se acabó el narcoestado y por eso va a salir a votar el 6 de diciembre". "El doble atentado que vivimos representa el terrorismo de Estado de Nicolás Maduro . Es el único responsable", sentenció Tintori.