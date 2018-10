POLICÍA DE ISLAS CAIMÁN IMPIDE QUE LOCALES AYUDEN A INMIGRANTES CUBANOS

Varios residentes de las Islas Caimán fletaron el viernes 20 de noviembre un barco con la intención de llevar comida y agua a un grupo de cubanos que se encontraban a bordo de una embarcación en malas condiciones, pero no pudieron cumplir su misión porque la policía marítima se los impidió, indicó la página web caymancompass.com. Ambas embarcaciones estaban en aguas territoriales cuando la Unidad Marítima impidió la transferencia de combustible y alimentos, señaló Jacqueline Carpenter, portavoz de la Policía. Se trata del último incidente en un conflicto en curso que enfrenta a algunos nativos de estas islas y el gobierno local, porque los isleños desean ayudar a los cubanos en el mar, mientras el Gobierno se niega a permitir que se les brinde asistencia a los inmigrantes, que utilizan las aguas de las Islas Caimán como vía de tránsito hacia Centroamérica . Un memorando de entendimiento firmado en 1999 y actualizado en 2015 entre los gobiernos de Islas Caimán y Cuba , establece que a los inmigrantes cubanos que entran en las aguas jurisdiccionales de estas islas, no se les puede dar ayuda alguna y los que logren tocar tierra deben ser repatriados a Cuba. El vicegobernador de las Islas Caimán Franz Manderson dijo que si ellos decidieran cambiar esta política de no asistencia, el país correría el riesgo de ser reconocido como un partidario de la inmigración ilegal. Manderson llevó el tema de los cubanos a Facebook e hizo las siguientes preguntas: ¿Sabía usted que fueron cubanos? ¿Tenían otra nacionalidad e intentaban entrar en los Estados Unidos para causar daño y destrucción? ¿Sabemos nosotros realmente la verdad? La actual política de no asistencia se hizo por una buena razón y es apoyada por organismos internacionales. "Darles unos cuantos litros de agua y, potencialmente, enviarlos a la muerte en alta mar es inhumano. Nuestra política es evitar proporcionar asistencia. Pueden venir a tierra y ser alimentados y alojados. Si son refugiados pueden quedarse, pero si son inmigrantes económicos, son devueltos a Cuba", indicó el vicegobernador de las Islas Caimán. Las Islas Caimán están situadas en la zona occidental del Mar Caribe; unos 240 kilómetros al sur de Cuba. Su capital es George Town, el idioma oficial es el inglés y se les considera un territorio británico de ultramar dependiente del Reino Unido.