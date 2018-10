MEXICANOS RESPONDEN CON HUMOR A SUPUESTA AMENAZA DE ISIS

La inclusión de México en una lista de 80 países supuestamente amenazados por el Estado Islámico en un vídeo desató una avalancha de burlas en redes sociales, una muestra no solo del humor mexicano, sino de su incredulidad de que los tentáculos del grupo yihadista lleguen al país. Un nuevo vídeo, llamado No Respite (Sin Respiro), es atribuido al Estado Islámico (ISIS) y lanza una amenaza a 80 países, de los cuales 60 son identificados mostrando su emblema nacional. Se preparan A una pregunta expresa sobre la amenaza, la canciller Claudia Ruiz Massieu se limitó a señalar que han "desplegado los protocolos de alerta, de prevención y de información" para quienes "estén o hayan estado estos días en Francia y Europa, en general". También dijo que se ha "elevado la alerta de viaje", volvió a condenar los atentados del 13 de noviembre en París y aseguró que la solución al problema del terrorismo debe ser "colectiva porque a todos los países atañe y lastima, aunque sucedan en una región distinta a la nuestra". Por las declaraciones de la ministra, en las que no alude a posibles medidas dentro del territorio mexicano por el vídeo, el Gobierno mexicano parece no dar credibilidad a la supuesta amenaza lanzada al país por el grupo yihadista. Se burlan La mayoría de los internautas mexicanos tampoco consideran real la amenaza, que ha servido para dar rienda suelta a su sentido del humor. Con la etiqueta #ISISenMéxico, ya circulan en Twitter numerosos memes sobre la supuesta amenaza, en los que se burlan de la capacidad de las fuerzas de seguridad mexicanas para hacer frente al terrorismo yihadista y de la violencia que sufre el país desde hace años. En uno de ellos hay una foto con hombres de negro armados y el mensaje: "Estado Islámico amenaza a coalición, incluye a México. Gracias por la ayuda, pero acá nos damos en la madre solos", en alusión a la violencia del narcotráfico que ha dejado más de 150.000 muertos desde 2006. "#IsisEnMexico tendrán mucha competencia aquí, creo que no van a sobresalir", asegura otro tuitero que publica una imagen de cinco vaqueros armados defendiendo el país, mientras otros recurren a los superhéroes o a figuras como el Chapulín Colorado para que asuman la titánica tarea. Entre los memes también destacan policías armados con plátanos, terroristas eludiendo el conflictivo estado de Tamaulipas, los Reyes Magos detenidos por la Policía Federal o sicarios de varios cárteles de las drogas unidos para hacer frente a los extremistas. END