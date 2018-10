26, Noviembre, 2015 26, Noviembre, 2015 9:10 a.m. 9:10 a.m.

CIERRA CAUTELARMENTE WEB DE ENLACES DEPORTIVOS ROJADIRECTA LA JUSTICIA ESPAÑOLA

Un tribunal español ordenó este jueves cerrar cautelarmente la página web de enlaces deportivos Rojadirecta, utilizada por internautas para ver gratuitamente eventos cuyos derechos audiovisuales pertenecen a canales de televisión de pago, hasta que se pronuncie sobre su legalidad. Accediendo a una petición de DTS Distribuidora de Televisión Digital, empresa propietaria de Canal+ en España, el juzgado mercantil número 1 de A Coruña, en el noroeste del país, "acuerda el cierre cautelar de la página web Rojadirecta en todos sus dominios", anunció la justicia en un breve comunicado. El cierre no será sin embargo efectivo hasta que DTS deposite una fianza de 10.000 euros, para lo que dispone de un plazo de cinco días, precisó. DTS ya había intentado sin éxito que la web, donde los internautas comparten vínculos con copias piratas de retransmisiones deportivas internacionales, fuese cerrada antes del 21 de noviembre. Quería así evitar que se pudiese seguir mediante sus enlaces el "clásico" de fútbol Real Madrid-Barcelona (0-4), uno de los eventos deportivos más vistos del planeta, con una audiencia estimada de 500 millones de espectadores, y cuyos derechos televisivos para España tenía Canal+. Para garantizar que los internautas no puedan conectarse a Rojadirecta, además de ordenar su cierre el juez pidió este jueves "a los proveedores de acceso a internet y los proveedores de DNSs (...) que bloqueen la posibilidad de acceso a los dominios afectados", según una decisión escrita difundida por el tribunal. Rojadirecta defiende la legalidad de su actividad afirmando que no proporciona directamente las retransmisiones deportivas sino que alberga los enlaces compartidos por los internautas. El magistrado consideró sin embargo que los responsables de la web conocen "el destino de los enlaces en el momento de iniciar los eventos" y son conscientes que éstos se utilizan "para infringir derechos de propiedad intelectual". La justicia española, a la que acudieron también otras plataformas de televisión de pago como Mediapro y GolTV, debe pronunciarse sobre la legalidad de Rojadirecta en un juicio para el que aún no hay fecha. END